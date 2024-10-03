هشام نصر: عندما تسخر من الخصم يتم معاقبتك.. ويشرف الزمالك التجديد لـ السعيد

رفض هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك التقليل من المنافس، مع منحه أحقية كل شخص في التحليل الرياضي ومنح أفضلية لفريق عن الآخر.

وتحدث هشام نصر الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة اليد عن أسباب مشاكل فرق الصالات في نادي الزمالك ووجه رسالة إلى جماهير ناديه.

كما كشف نصر عن تشريف الزمالك أن يجدد عبد الله السعيد تعاقده واستمراره مع الفريق.

وقال هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس: "ما حدث في ألعاب الصالات الجماعية نتيجة مواسم سابقة".

وأوضح "البعض يتناسى أن الزمالك كان موقوفا عن القيد في الطائرة والسلة واليد".

وتابع نصر "الزمالك يبني حاليا فرقا للمستقبل، على سبيل المثال فريق مرتبط اليد يضم 6 لاعبين من المنتخب المتوج ببطولة إفريقيا".

وكشف نائب رئيس الزمالك "إن شاء الله يتوج فريق اليد ببطولات هذا الموسم، ولكن رسالتي للجماهير، لا قدر الله إن لم نوفق فأعدكم من الآن بأن يكون الموسم التالي أفضل من حيث البطولات".

وبسؤاله عن أحمد الأحمر قال: "بالنسبة لي هو ليس فقط لاعب جيد، لكن بين أفضل الرياضيين في تاريخ مصر".

وشدد "هو أيقونة ورياضي نموذجي وبالنسبة لي هو مثل عمر جابر وعبد الله السعيد فأنا أحب تلك النوعية من الرياضيين، وذلك بخلاف شيكابالا لأنه قائد ورمز للنادي".

أما عن التتويج بالسوبر الإفريقي فشدد "ليست لدي مشكلة في التحليل الرياضي بمنح فريق أفضلية عن الآخر، لكن ليس ذلك ما حدث وهناك من سخر وقلل من الخصم وثق تماما عندما تفعل ذلك ستخسر المباراة".

وأضاف "الزمالك استحق لقب السوبر الإفريقي لعبا ونتيجة وهي بطولة مستحقة تماما، واستغل شيكابالا سخرية البعض لتحفيز اللاعبين".

أما عن حقيقة التجديد لعبد الله السعيد أجاب "يشرفنا أن تطول فترة عبد الله السعيد في الزمالك عن نهاية الموسم المقبل، تأثيره رائع على اللاعبين".

وبسؤاله عن غياب عمر جابر عن المنتخب قال: "كل مدرب له احترامه وفكره في الملعب، لكن هناك ما يسمى بنبض الشارع والجماهير بأحقية لاعبين بالتواجد في ذلك المركز وبكل تأكيد عمر يستحق الانضمام".

واختتم نصر تصريحاته "بشكل شخصي أنا منحاز إلى جوزيه جوميز ولكل مدير فني أخطاء ولكن عندما يتم تقييمه فيكون ذلك عن طريق تدريبه والمباريات الكبيرة وتعامله مع الجهاز الفني واللاعبين، أداء جوميز كان رائعا في كل المباريات الكبيرة".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك هو لقب السوبر الإفريقي الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.