بايرن لا يفوز على أستون فيلا.. إيمري يضرب ضحيته المفضلة ويلحق الهزيمة الأولى بـ كومباني

حقق أستون فيلا فوزًا دراميا على حساب بايرن ميونيخ في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، بهدف نظيف.

سجل هدف أستون فيلا الوحيد جون دوران في الدقيقة 79، بعد تسديدة قوية مستغلا خروج الحارس مانويل نوير.

الهدف جاء متأخرًا ليدفع كومباني بأوراقه الهجومية في الدقائق الأخيرة، ولكن تألق إيميليانو مارتينيز لينجح في التصدى ضد هجمات الفريق البافاري بقيادة هاري كين ليحافظ على شباكه نظيفة في الدقائق الأخيرة.

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ونجح أستون فيلا في ترسيخ العقدة لـ بايرن ميونيخ، بتحقيق الفوز للمرة الثانية في لقاءات الفريقين عبر التاريخ.

المرة الوحيدة الذي التقى فيها الفريقان قبل لقاء اليوم في نهائي كأس أوروبا 1982 وحقق فيلا الفوز 1-0 ليفوز بالبطولة الأوروبية الوحيدة للفريق في تاريخ النادي.

وبتلك النتيجة جمع أستون فيلا 6 نقاط من أول مباراتين في دوري الأبطال بعد غياب 41 سنة، عن المشاركة في دوري الأبطال.

وحقق أستون فيلا الإنجليزي انتصارا تاريخيا على مضيفه يانج بويز السويسري بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أستون فيلا في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا مع كل من بايرن ميونيخ ولايبزيج من ألمانيا، ويوفنتوس وبولونيا من إيطاليا، وكلوب بروج البلجيكي، وموناكو الفرنسي، وسيلتيك الاسكتلندي، ويانج بويز السويسري.

أما بايرن ميونيخ ففشل في الفوز بمباراته الثانية، بعد الفوز الأول على حساب دينامو زغرب 9-2 في الجولة الأولى، ليتوقف رصيد البافاري عند 9 نقاط.

وألحق أستون فيلا بفريق بايرن ميونيخ الخسارة الأولى هذا الموسم في عهد فينسنت كومباني.

وتلقى بايرن ميونيخ خسارة أمام فريق إنجليزي جديد.

قبل الخسارة أمام أستون فيلا، كان بايرن ميونيخ قد حقق رقما إيجابيا بالفوز في 7 مباريات والتعادل مباراتين، من آخر 10 مواجهات أمام فرق إنجليزية، فيما جاءت خسارته الوحيدة أمام مانشستر سيتي 3-0 في ربع نهائي بطولة 2022 - 2023، ليزيد أستون فيلا اليوم من أوجاعه.

ونجح أوناي إيمري في معادلة رقم جوزيه مورينيو بالفوز على بايرن ميونيخ مع 3 فرق مختلفة.

أوناي إيمري حقق الفوز أمام بايرن ميونيخ.. مع أستون فيلا 1-0 في أكتوبر 2024، ومع باريس سان جيرمان 3-0 في سبتمبر 2017، و1-0 مع فياريال في إبريل 2022، معادلاً جوزيه مورينيو الذي حقق الفوز على بايرن ميونيخ مع 3 فرق مختلفة "تشيلسي، إنتر، ريال مدريد".