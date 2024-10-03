تعثر ثنائي العاصمة.. ريال مدريد يسقط أمام ليل وبنفيكا يكتسح أتليتكو في أبطال أوروبا

تعثر ثنائي العاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر تلك هي الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وخسر ريال مدريد خارج ملعبه أمام ليل بهدف دون مقابل، سجله جوناثان ديفيد مع نهاية الشوط الأول.

بينما سقط أتليتكو مدريد أمام بنفيكا بأربعة أهداف دون مقابل.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ليل × ريال مدريد

حقق فريق ليل انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا بالتغلب على ريال مدريد حامل اللقب بهدف دون مقابل.

ويتواجد ريال مدريد في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط، بينما ليل في المركز الثامن عشر بنفس الرصيد.

وبدأ اللقاء بضغط من ريال مدريد بحثا عن التسجيل المبكر، وأهدر فينيسيوس فرصة الهدف الأول في الدقيقة السادسة وتصدى حارس المرمى بنجاح.

وأهدر البرازيلي إندريك فرصة هدف محقق لصالح ريال مدريد في الدقيقة 19.

وتألق لونين حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 26 بعد التصدي لكرة جوناثان ديفيد قبل أن يتألق القائم الأيمن ويمنع الهدف مجددا.

وطالب لاعبو ليل بركلة جزاء في الدقيقة 46 بداعي لمسة يد على كامافينجا، وبعد العودة لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة الجزاء.

ونجح جوناثان ديفيد في تسجيل الهدف الأول لصالح ليل في الدقيقة 48.

ودفع كارلو أنشيلوتي بالثنائي كيليان مبابي ولوكا مودريتش بحثا عن التعادل.

وأهدر جود بيلينجهام فرصة التعادل في الدقيقة 86 بغرابة شديدة.

وكثف ريال مدريد هجومه في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل ولكن صمدت دفاعات ليل حتى النهاية.

وبات جوناثان ديفيد رابع لاعب من كونكاكاف يسجل ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وسبق جوناثان كل من والتر سينتينو وكريستيان بوليسيتش وألفونسو ديفيز.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند يوم 22 أكتوبر الجاري.

ويواجه ريال مدريد كل من دورتموند وميلان وليفربول وأتالانتا وسالزبورج وبريست.

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بينالتي لصالح فريق ليل ضد ريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/WTq948zgT4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2024

بنفيكا × أتليتكو مدريد

اكتسح فريق بنفيكا نظيره أتليتكو مدريد بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية.

وكان بنفيكا بين 7 فرق فقط من 36، نجحت في تحقيق العلامة الكاملة عقب جولتين بحصد 6 نقاط.

وكان بنفيكا قد تغلب على ريد ستار بلجراد في مباراة الجولة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب بنفيكا مباراته المقبلة أمام فينورد الهولندي يوم 23 أكتوبر الجاري.

أما أتليتكو مدريد فتجمد رصيده عند 3 نقاط من فوز أمام لايبزيج وخسارة أمام بنفيكا.

ويلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة أمام ليل الذي نجح في الفوز على ريال مدريد، يوم 23 أكتوبر الجاري.

ويواجه أتليتكو مدريد فرق ليل وباريس سان جيرمان وسبارتا براج وسلوفان براتيسلافا وباير ليفركوزن وسالزبورج على الترتيب.