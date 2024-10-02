رقم قياسي جديد لـ صلاح.. ليفربول يواصل انتصاراته الأوروبية بثنائية في بولونيا

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 23:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

واصل ليفربول انتصاراته الأوروبية وحقق الفوز الثاني على التوالي بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على بولونيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لدوري الأبطال.

وسجل مالك أليستر الهدف الأول للريدز عند الدقيقة 11، قبل أن يضيف النجم الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 75.

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صلاح صنع وسجل في مباراة واحدة للمرة الثالثة من أصل 9 مباريات تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة السادسة بعدما فاز بالجولة الأولى على ميلان بنتيجة 3-1.

فيما اكتفى بولونيا بنقطة وحيدة حصل عليها بعد التعادل أمام شاختار الأوكراني.

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وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي على مرمى بولونيا ومرر صلاح الكرة في اتجاه أرنولد الذي أرسل عرضية متقنة أبعدها دفاع بولونيا.

وعاد صلاح ليرسل تمريرة عرضية متقنة في اتجاه المرمى حولها ماك أليستر إلى هدف أول للريدز عند الدقيقة 11.

وألغى حكم المباراة هدفا لفريق ليفربول بداعي تسلل المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز.

وأنقذ أليسون بيكير فرصة محققة للتهديف بعدما تصدى لتسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء.

وسدد دان ندوي لاعب بولونيا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى.

ومع بداية الشوط الثاني كثف بولونيا محاولاته بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وانطلق محمد صلاح من الجهة اليمنى وتوغل وىسدد كرة صاروخية بقدمه اليسرى سكنت شباك بولونيا في الدقيقة 75.

محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

بولونيا بات الفريق رقم 25 الذي يهز شباكه أوروبيا بقميص الريدز.

صلاح وصل إلى هدفه رقم 49 في مسيرته بدوري أبطال أوروبا.

صلاح هذا الموسم شارك في 9 مباريات هذا الموسم سجل 6 وصنع 5 صلاح لعب مباراته الرابعة أمام بولونيا وسجل هدفه السادس (5 منهم بقميص روما).

وحاول بولونيا تقليص الفارق بعد تسديدة قوية عن طريق كاتسبر أوربانسكي من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ليفربول سيلعب المباراة المقبلة ضد لايبزج الألماني يوم 23 اكتوبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

فيما سيلعب بولونيا ضد أستون فيلا يوم 22 أكتوبر.

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