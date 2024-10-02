اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة كانتي

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

نجولو كانتي - اتحاد جدة والفتح

كشف نادي اتحاد جدة تفاصيل إصابة نجمه الفرنسي نجولو كانتي.

وتعرض كانتي للإصابة في تدريبات الفريق السعودي.

وأعلن الاتحاد عبر حسابه على منصة إكس، تعرض كانتي لإصابة في العضلة الضامة ستؤدي إلى غيابه عن مواجهة الأخدود بالدوري السعودي.

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وسيتم تحديد موعد عودة كانتي إلى التدريبات مع الفريق بناء على استجابته لبرنامج التأهيل الذي وضعه الفريق الطبي بالنادي السعودي.

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ويلعب كانتي في صفوف اتحاد جدة منذ الصيف الماضي قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الأخدود غدا الخميس ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الاتحاد على الخليج 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وسجل خالد ناري هدف تقدم نادي الخليج عند الدقيقة الخامسة، وعدل بنزيمة النتيجة في الدقيقة 49.

وأضاف حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 59 بيرجوين وحامد الغامدي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 68 و 5+90.

اتحاد جدة كانتي الدوري السعودي
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