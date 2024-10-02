الصفقة 17.. المقاولون العرب يتعاقد مع سمانة

أتم نادي المقاولون العرب إجراءات التعاقد مع عبد الرحمن جمال الشهير بسمانة.

وانضم سمانة إلى صفوف المقاولون العرب قادما من بلدية المحلة.

وبات سمانة الصفقة رقم 17 التي بيرمها المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المقاولون العرب مع مجموعة من اللاعبين أبرزهم:

محمود ماهر حارس بلدية المحلة - محمود الحضري حارس مرمى غزل المحلة - إبراهيم القاضي مدافع حرس الحدود - مصطفي جمال وسط من حرس الحدود - سيد أبو امنه لاعب طلائع الجيش - محمد رضا ظهير أيمن نادي زد.

وسيخوض المقاولون العرب منافسات دوري المحترفين بالموسم المقبل.

وهبط المقاولون العرب رفقة بلدية المحلة والداخلية إلى دوري المحترفين.

فيما صعدت أندية غزل المحلة وبتروجت وحرس الحدود.

وتنص اللوائح على تأهل الأندية أصحاب المراكز الأولى بدوري المحترفين إلى مسابقة الدور يالممتاز.