رباعي برازيلي.. اتحاد الكرة يكشف الجهاز المعاون لـ ميكالي في منتخب الشباب

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 22:58

كتب : أحمد الخولي

روجيريرو ميكالي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الجهاز المعاون للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب الشباب.

وقّع البرازيلي روجيريو ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب، وسيتولى ميكالي تدريب منتخب مواليد 2005 خلفا لوائل رياض.

وشهد الجهاز المعاون لروجيرو ميكالي تواجد رباعي برازيلي على رأسهم موسيس مدرب حراس المرمى.

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وجاء الجهاز المعاون بالجهاز الفني للبرازيلي روجيرو ميكالي:

المدرب العام: البرازيلي ريكاردو ريسندي

المدرب المساعد: علاء عبده

مدرب حراس المرمى: البرازيلي موسيس

مدرب الأحمال: البرازيلي ليوناردو

محلل الأداء: البرازيلي جواو

المترجم: خالد سرحان

المنسق الإعلامي: ياسر عبد العزيز

طبيب المنتخب: هاجد العنتبلي

استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي: صلاح عاشور

إداري: عمرو سلمان

إداري: أحمد إيهاب

وعقد جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب بقيادة ميكالي ومعاونيه.

وشهد الاجتماع حضور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

ورحب جمال علام بكل أفراد الجهاز الفني مشددا على ثقته الكبيرة في ميكالي وقدرته على صناعة جيل جديد للكرة المصرية تعزيزا لتجربته الناجحة مع المنتخب الأولمبي السابق وحصد المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

وتولى ميكالي تدريب منتخب مصر الأولمبي وقاده لوصافة أمم إفريقيا تحت 23 وتحقيق المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

ويبدأ منتخب الشباب تحت 20 عاما مشواره من أجل التجهيز للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي بوقت سابق توصله برئاسة جمال علام لاتفاق مع ميكالي لقيادة منتخب الشباب خلال المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات.

ويأتي ذلك في ضوء خطة ومشروع مجلس إدارة اتحاد الكرة لإعداد وتجهيز منتخب أولمبي على أعلى مستوى للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق ميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخ مشاركاته.

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