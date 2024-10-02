خبر في الجول - الونش يخضع لقياسات الطبية في الإمارات.. وخطوة تفصله عن العودة للتدريبات

يتواجد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك حاليا في الإمارات لاستكمال برنامجه العلاجي من الإصابة.

وغاب الونش عن صفوف الزمالك طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الونش متواجد في الإمارات للخضوع للقياسات الطبية ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي.

اللاعب سيتوجه إلى ألمانيا الأسبوع المقبل لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك.

الونش توجه إلى الإمارات من المملكة العربية السعودية عقب الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك هو لقب السوبر الإفريقي الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.