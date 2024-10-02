دوري الأبطال - فينورد يلحق بـ جيرونا رقما سلبيا تاريخيا.. وأتالانتا يفوز على شاختار

حقق فينورد الهولندي فوزًا صعبا خارج أرضه على حساب جيرونا الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تقدم جيرونا بهدف ديفيد لوبيز في الدقيقة 20، قبل أن يرد فينورد بهدفين في الدقيقتين 23 لـ يانجيل هيريرا لاعب جيرونا بالخطأ في مرماه، و33 عن طريق أنتوني ميلامبو.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل فينورد على ضربة جزاء، لكن تصدى لها حارس جيرونا باولو جازانيجا، ليحافظ على فارق التأخر بهدف فقط.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا لصالح فينورد في الدقيقة 52 بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأدرك دوني فان دي بيك التعادل لـ جيرونا في الدقيقة 74، قبل أن يسجل لاديسلاف كرييتشي هدفا بالخطأ في مرماه مجددًا في الدقيقة 79، ليمنح فينورد النقاط الثلاث.

جيرونا تلقى خسارته الثانية بعد السقوط أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى بهدف نظيف، فيما حقق فينورد فوزه الأول بعد سقوطه في الجولة الأولى على أرضه برباعية نظيفة أمام باير ليفركوزن.

ويعد جيرونا هو الفريق الإسباني رقم 14 الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا، إلا أنها للمرة الأولى التي يسقط فيها فريق إسباني في أول مواجهتين له بدوري الأبطال.

كما سجل فينورد 3 أهداف في مباراة خارج أرضه لأول مرة في التاريخ، وهو الفوز الأول خارج أرضه منذ سبتمبر 2002 أمام نيوكاسل والتي انتهت بفوز بطل هولندا 1-0.

وفي مباراة أخرى، واصل أتالانتا الإيطالي نتائجه الإيجابية بتحقيق فوز كبير على حساب شاختار دونتسك الأوكراني 3-0، والتي أقيمت على فيلتنس أرينا معقل نادي شالكه الذي يستضيف مواجهات بطل أوكرانيا.

سجل أهداف أتالانتا بيرات دجيمسيتي في الدقيقة 21، وأديمولا لوكمان في الدقيقة 44، وراؤول بيلانوفا في الدقيقة 48.

أتالانتا وصل للنقطة الرابعة بعد التعادل في الجولة الأولى أمام أرسنال دون أهداف، فيما توقف رصيد شاختار عند نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام بولونيا الإيطالي سلبيا دون أهداف.

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