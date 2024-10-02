انتهت أبطال أوروبا - أستون فيلا (1)-(0) بايرن ميونيخ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستون فيلا ضد بايرن ميونيخ في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

بايرن حقق الفوز في المواجهة الأولى أمام دينامو زغرب 9-2، فيما حقق أستون فيلا انتصارا تاريخيا على مضيفه يانج بويز السويسري بثلاثية دون رد بعد غياب 41 سنة عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز درامي لأستون فيلا على حساب بايرن ميونيخ

ق 90+5.. مستحيييييل إنقاذ رائع من مارتينيز وسط هجوم كبير من بايرن ميونيخ.

ق 90+3.. ضربة حرة مباشرة لـ بايرن ميونيخ على حدود منطقة الجزاء بعد لمس دوران للكرة بيده.. وهاري كين يسدد الكرة لتصطدم بالحائط البشري وتتحول لركنية.

ق 90+1.. مارتينيز يتصدى لانفراد أمام ساني من داخل منطقة الجزاء ويحافظ على تقدم فريقه.

ق 86.. تبديلان لبايرن ميونيخ بخروج كيم مين جاي، وكونراد لايمر، ونزول ماتياس تيل وليون جورتسيكا.

ق 79.. جووووووول جون دوران يسجل الهدف الأول لأستون فيلا مستغلا خروج مانويل نوير الخاطيء ليسددها في الشباك معلنا هدف التقدم.

ق 76.. تبديل جديد لبايرن بنزول بالينيا بدلا من بابلوفيتش.

ق 70.. خروج واتكنز ونزول جون دوران.

ق 66.. تبديل لبايرن ميونيخ بنزول لوروا ساني بدلا من مايكل أوليسي.

ق 66.. بطاقة صفراء لجنابري بعد تدخله القوي ضد واتكنز.

ق 59.. تبديلان لأستون فيلا بخروج أونانا وبديل الشوط الأول بايلي ونزول برادلي ماتسن وباركلي

ق 54.. مطالبات من لاعبي بايرن بضربة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد كونسا مدافع أستون فيلا، إلا أن الحكم أمر باستئناف اللعب واحتسب ضربة ركنية لبايرن ميونيخ.

تبديل لبايرن ميونيخ مع بداية الشوط الثاني.. نزول جمال موسيالا بدلا من كينجسلي كومان.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 39.. تسديدة رائعة من مايكل أوليسي من خارج منطقة الجزاء R2 في الزاوية البعيدة ولكن تصدى لها مارتينيز ببراعة وأبعدها لركنية.

ق 29.. تمريرات بين لاعبي بايرن.. آخرها تمريرة من بابلوفيتش إلى سيرجي جنابري في وسط ملعب أستون فيلا.. انطلق اللاعب نحو المرمى ليسدد الكرة بعيدة، ليعاتبه هاري كين الذي كان متواجدا في مكان يسمح له بالتسجيل.

ق27.. تبديل أول لـ أستون فيلا.. خروج جاكوب رامسي للإصابة ونزول ليون بايلي

ق 24.. الحكم يلغي هدف أستون فيلا بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 23.. جووووول باو توريس يسجل الهدف الأول لـ أستون فيلا .

ق 21.. بطاقة صفراء يتلقاها أوباميكانو بعد خطأ في وسط الملعب، وسط اعتراضات من أوناي إيمري لاستحقاقية المدافع بطاقة صفراء ثانية.

كرة مشتركة بين واتكنز وأوباميكانو .. اللاعب الإنجليزي كان في طريقه للمرمى، ولكن تدخل الفرنسي وأسقطه دون احتساب ضربة حرة.

اعترض أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بعد كمرة

انطلاق المباراة