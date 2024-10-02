انتهت في أبطال أوروبا - ليفربول (2)-(0) بولونيا.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا.

ويقودم النجم الدولي المصري محمد صلاح تشكيل يلفربول في مواجهة بولونيا.

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نهاية المباراة

ق75 محمد صلاح يسجل الهدف الثاني بعد تسددية صاروخية بالقدم اليسرى

ق62 تسديدة متقنة من محمد صلاح تمر بجوار مرمى بولونيا بقليل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق32 تسديدة خطيرة عن طريق دان ندوي لاعب بولونيا من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى.

ق19 تسديدة خطيرة عن طريق دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى بولونيا.

ق11 الهدف الأول لنادي ليفربول عن طريق ماك أليستر بعد عرضية متقنة من محمد صلاح

انطلاق المباراة

ليفربول بولونيا دوري أبطال أوروبا محمد صلاح
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