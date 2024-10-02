اسكواش - تفوق مصري مع ختام ثمن نهائي قطر كلاسيك

واصل اللاعبون المصريون تفوقهم في منافسات بطولة قطر كلاسيك لرجال وسيدات الاسكواش.

وتستضيف مدينة الدوحة منافسات بطولة قطر كلاسيك حتى يوم 5 أكتوبر الجاري.

وبذلك تأهل تسعة لاعبين مصريين إلى منافسات ربع النهائي المقرر إقامته غدا الخميس.

وتغلبت أمينة عرفي على الإنجليزية لوسي تورميل بثلاثة أشواط دون مقابل، وبنفس النتيجة تفوقت نوران جوهر على زميلتها ندى عباس.

أما على مستوى الرجال فتغلب فارس دسوقي على السويسري ديميتري ستينمان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وبنفس النتيجة تغلب كريم عبد الجواد على القطري عبد الله التميمي.

بينما نجح مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في التفوق على زميله محمد زكريا بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام مباريات ربع النهائي غدا الخميس كالآتي:

هانيا الحمامي × البلجيكية تيني جيليس (12:45 ظهرا)

نور الشربيني × الإنجليزية جيورجينا كينيدي (1:30 ظهرا)

علي فرج × السويسري نيكولاس مولر (2:15 ظهرا)

فارس دسوقي × الويلزي جويل ماكين (3:00 مساء)

نوران جوهر × أمينة عرفي (4:00 عصرا)

طارق مؤمن × البيروفي دييجو إلياس (4:45 عصرا)

مصطفى عسل × كريم عبد الجواد (6:15 مساء)

وتوج علي فرج وهانيا الحمامي بلقب النسخة الأخيرة من قطر كلاسيك.

وتغلب وقتها علي فرج على البيرفي دييجو إلياس في النهائي، بينما حققت هانيا الحمامي اللقب أمام نور الشربيني.