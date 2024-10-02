خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع حارس الإسماعيلي

أتم نادي بتروجيت اتفاقه مع محمد فوزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات فوزي لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع نادي الإسماعيلي بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بتروجت أتم اتفاقه مع محمد فوزي حارس الإسماعيلي لضمه في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده.

ويواصل بتروجت تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

وتأهل بتروجت رفقة غزل المحلة وحرس الحدود، فيما هبطت أندية المقاولون وبلدية المحلة والداخلية.

محمد فوزي بدأ مسيرته مع قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وانتقل لطلائع الجيش في 2013.

وتعاقد غزل المحلة مع محمد فوزي في 2015 ولعب معه موسمين قبل الانتقال للإسماعيلي في صيف 2017.

فوزي لعب مع الإسماعيلي 110 مباراة واستقبلت شباكه 123 هدفا وحافظ عليها خلال 36 مباراة.