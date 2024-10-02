تشكيل بايرن ميونيخ - كومباني يتحفظ أمام أستون فيلا.. تبديلان عن مباراة التسعة وكين أساسي

أجرى فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ، تبديلين أمام أستون فيلا، عن المواجهة الأخيرة التي خاضها الفريق أمام باير ليفركوزن في قمة الدوري الألماني، ومباراة دينامو زغرب في دوري الأبطال.

بايرن تعادل أمام باير ليفركوزن بهدف لمثله، ليحافظ الفريق البافاري على صدارة الدوري برصيد 13 نقطة، ونجح في الفوز بالجولة الأولى أمام دينامو زغرب بنتيجة 9-2، وهي النتيجة الأكبر حتى الآن هذا الموسم في دوري الأبطال.

كومباني قرر التحفظ أمام أستون فيلا في المباراة المقررة على ملعب فيلا بارك.

وبدلا من اللعب بطريقة 4 - 1 - 4 - 1 بتواجد بابلوفيتش وحيدا في الوسط مع وجود 4 لاعبين خلف المهاجم هاري كين، قرر إجراء تبديلين بدخول كونراد ليمر، وكينجسلي كومان بدلا من موسيالا، وجوريرو، لتتحول الطريقة إلى 4 - 2 - 3 - 1، بوجود لاعبين في الوسط بدلا من لاعب واحد، مع زيادة سيرجي جنابري كمهاجم ثاني خلف هاري كين.

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جوشوا كيميتش - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

الوسط: - كونراد ليمر - ألكسندر بافلوفيتش

وسط الهجوم: مايكل أوليسي - سيرجي جنابري - كينجسلي كومان

الهجوم: هاري كين

وعلى مقاعد البدلاء: سفين أولرايش - دانيال بيريتز - ليون جورتسيكا - لوروا ساني - إريك داير - جواو بالينيا - رافاييل جيريرو - توماس مولر - ماتياس تيل - جمال موسيالا.

ويلعب بايرن في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا أمام فرق: دينامو زغرب - أستون فيلا - برشلونة - بنفيكا - باريس سان جيرمان - شاختار - فينورد - سلوفان براتيسلافا

أما أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: إزري كونسا - دييجو كارلوس - باو توريس - لوكاس دين

الوسط: يوري تيليمانس - أمادو أونانا - جيدن فيلوجين - جاكوب رامسي - مورجان روجرز

الهجوم: أولي واتكينز

وحقق أستون فيلا الإنجليزي انتصارا تاريخيا على مضيفه يانج بويز السويسري بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وعاد أستون فيلا للمشاركة من جديد في دوري أبطال أوروبا بعد غياب 41 سنة.

ويعد هذا الفوز هو أول فوز لأستون فيلا في دوري الأبطال منذ 41 سنة.

وشهدت المباراة حضور رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا، بالإضافة إلى أحمد المحمدي قائد الفريق السابق ولاعب منتخب مصر.

ويلعب أستون فيلا في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا مع كل من بايرن ميونيخ ولايبزيج من ألمانيا، ويوفنتوس وبولونيا من إيطاليا، وكلوب بروج البلجيكي، وموناكو الفرنسي، وسيلتيك الاسكتلندي، ويانج بويز السويسري.