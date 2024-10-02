تشكيل ليفربول - صلاح ونونيز يقودان الهجوم أمام بولونيا.. وجوتا على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول

يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول خلال مواجهة بولونيا بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول أمام بولونيا بعد قليل ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

كما يتواجد داروين نوينز في خط الهجوم على حساب ديوجو جوتا المتواجد على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
بعد هاتريك أول تاريخي.. أرقام قياسية في انتظار صلاح أمام بولونيا هازارد: محمد صلاح أفضل مني بفارق كبير فان دايك: ما يفعله صلاح يحتاجه الفريق بأكمله تقرير بريطاني: صندوق الاستثمار السعودي يجهز عرضا فلكيا لضم صلاح

لا يتوفر وصف.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون

الوسط: أليكسيس مالك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – نونيز – لويس دياز

وفاز ليفربول في المباراة الماضية على ميلان بنتيجة 3-1.

فيما تعادل بولونيا ضد شاختار سلبيا بدون أهداف.

ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
يوفنتوس يخطف انتصارًا قاتلاً أمام لايبزج رغم الطرد.. وموناكو يتعادل مع دينامو زغرب تخطى دروجبا.. 7 أرقام حققها صلاح بهدفه أمام بولونيا في أبطال أوروبا بايرن لا يفوز على أستون فيلا.. إيمري يضرب ضحيته المفضلة ويلحق الهزيمة الأولى بـ كومباني تعثر ثنائي العاصمة.. ريال مدريد يسقط أمام ليل وبنفيكا يكتسح أتليتكو في أبطال أوروبا رقم قياسي جديد لـ صلاح.. ليفربول يواصل انتصاراته الأوروبية بثنائية في بولونيا دوري الأبطال - فينورد يلحق بـ جيرونا رقما سلبيا تاريخيا.. وأتالانتا يفوز على شاختار انتهت أبطال أوروبا - أستون فيلا (1)-(0) بايرن ميونيخ انتهت في أبطال أوروبا - ليفربول (2)-(0) بولونيا.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
نصر: عائق وحيد يفصلنا عن ضم راموس.. وموقف بنشرقي ودور ممدوح عباس 34 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: لم نشعر برغبة رمضان صبحي في الانضمام لنا.. وزيزو طلب أكثر من 60 مليون جنيه سنويا 38 دقيقة | الكرة المصرية
يوفنتوس يخطف انتصارًا قاتلاً أمام لايبزج رغم الطرد.. وموناكو يتعادل مع دينامو زغرب 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تخطى دروجبا.. 7 أرقام حققها صلاح بهدفه أمام بولونيا في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
هشام نصر: عندما تسخر من الخصم يتم معاقبتك.. ويشرف الزمالك التجديد لـ السعيد ساعة | الدوري المصري
بايرن لا يفوز على أستون فيلا.. إيمري يضرب ضحيته المفضلة ويلحق الهزيمة الأولى بـ كومباني ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعثر ثنائي العاصمة.. ريال مدريد يسقط أمام ليل وبنفيكا يكتسح أتليتكو في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
رقم قياسي جديد لـ صلاح.. ليفربول يواصل انتصاراته الأوروبية بثنائية في بولونيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره