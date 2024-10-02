تشكيل ليفربول - صلاح ونونيز يقودان الهجوم أمام بولونيا.. وجوتا على مقاعد البدلاء

يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول خلال مواجهة بولونيا بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول أمام بولونيا بعد قليل ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

كما يتواجد داروين نوينز في خط الهجوم على حساب ديوجو جوتا المتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون

الوسط: أليكسيس مالك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – نونيز – لويس دياز

وفاز ليفربول في المباراة الماضية على ميلان بنتيجة 3-1.

فيما تعادل بولونيا ضد شاختار سلبيا بدون أهداف.