تشكيل ريال مدريد - لونين وإندريك أساسيان لأول مرة أمام ليل.. ومبابي على الدكة

يبدأ أندري لونين وإندريك بشكل أساسي لأول مرة هذا الموسم أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ليل الفرنسي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويبدأ لونين أساسيا في التشكيل لأول مرة هذا الموسم لتعويض غياب تيبو كورتوا.

فيما يشارك البرازيلي إندريك لأول مرة في مسيرته مع ريال مدريد أساسيا.

ويجلس كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، ويجاوره لوكاس مودريتش ورودريجو.

وجاء تشكيل الملكي

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كاربخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو رودريجر – فيرلاند ميندي

الوسط: فيدريكيو فالفيردي – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام

الهجوم: إندريك – فينيسيوس جونيور

وعلى مقاعد البدلاء: فران جونزاليس – سيرخيرو ماستري – كيليان مبابي – رودريجو جوس – لوكا مودريتش – أردا جولر – خيسوس فاييخو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – جاكوبو.

وحقق ريال مدريد الفوز في الجولة الأولى على شتوتجارت بنتيجة 3-1.

فيما خسر ليل من سبورتنج لشبونة بنتيجة 2-0.