مدرب فرانكفورت: سيأتي الوقت الذي يرتاح فيه مرموش ولكن

شدد دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت الألماني، على أن نجمه الدولي المصري عمر مرموش معتاد على ضغط المباريات المتتالية.

ويستعد فرانكفورت لمواجهة بيشكتاش التركي غدا الخميس ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.

وقال دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت في مؤتمر صحفي: "عمر مرموش معتاد على لعب الكثير من المباريات المتتالية. ومع ذلك، علينا أن نضع في اعتبارنا أنه سيعود قريبا لمنتخب مصر".

وأضاف "سيأتي بالتأكيد وقت يرتاح فيه مرموش ، لكن هذا لن يكون الحال في مباراة الغد أمام بيشكتاش في الدوري الأوروبي".

مرموش قاد فرانكفورت مؤخرا للفوز على كيل بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من الدوري الألماني.

سجل مرموش هدفين في المباراة، بينما تكمل بصناعة الهدفين الآخرين.

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الفوز رفع رصيد فرانكفورت للنقطة 12 في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد كيل عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وانفرد مرموش بصدارة ترتيب هدافين الدوري الألماني برصيد 6 أهداف متخطيا هاري كين لاعب بايرن ميونيخ صاحب الخمسة أهداف.

ووصل مرموش للصناعة رقم ثلاثة في الدوري ليستاوى مع كين كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف برصيد 9 مساهمات لكل منهما.