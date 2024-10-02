قائمة الأرجنتين - عودة ميسي وغياب مارتينيز ضد فنزويلا وبوليفيا

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 19:52

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

عاد ليونيل ميسي ليزين قائمة منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، فيما غاب إيميليانو مارتينيز بسبب الإيقاف.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا في التصفيات في الجولتين التاسعة والعاشرة.

وغاب ميسي عن التانجو في التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

أخبار متعلقة:
للاعتداء على مصور.. إيقاف إيميليانو مارتينيز مباراتين مع الأرجنتين في غياب ميسي.. كولومبيا تفوز على الأرجنتين تقرير: من المرجح تأجيل بطولة فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا.. والموعد البديل تقرير: ماك أليستر يتعرض لإصابة مع الأرجنتين.. ومدة غيابه

بينما يغيب حارس أستون فيلا عن عرين التانجو بسبب اعتداءه على مصور مباراة فريقه ضد كولومبيا الماضية بتصفيات كأس العالم 2026.

كان منتخب كولومبيا قد فاز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من التصفيات.

وجاءت قائمة الأرجنتين

حراسة المرمى: خيرونيمو رولي (أولمبيك مارسليا الفرنسي) – خوان موسو (أتليتكو مدريد الإسباني) – والتر بينيتيز (إيندهوفن الهولندي)

الدفاع: جونزالو مونتيل (إشبيلية الإسبانية) – ناهول مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني) – كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي) – ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – ماركوس أكونيا (ريفر بليت الأرجنتيني) – نيكولاس تاجاليافيكو (أولمبيك ليون الفرنسي).

الوسط: لياندرو باريديس (روما الإيطالي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) – رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإسباني) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) – جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس الإسباني) – تياجو ألمادا (بوتافوجو البرازيلي).

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس الإيطالي) – نيكولاس باز (كومو الإيطالي) – باولو ديبالا (روما الإيطالي) – ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي) – خوليان ألفاريز (أتليتكو مدريد الإسباني) – فالنتين كاربوني (أولمبيك مارسيليا الفرنسي).

ويحتل منتخب الأرجنتين حاليا صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 18 نقطة بعد 8 مباريات.

ويتأهل لكأس العالم أصحاب المراكز الستة الأولى بشكل مباشر، بينما يلعب صاحب المركز السابع في ملحق برفقة منتخبات من قارات أخرى للتأهل في مقعد إضافي.

الأرجنتين تصفيات كأس العالم 2026 ليونيل ميسي
نرشح لكم
اللقب الـ 46؟ ميسي على أعتاب بطولة جديدة مع إنتر ميامي.. وأخرى في الأفق حفل غنائي بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة رغم رائعة ميسي.. إنتر ميامي يتعادل أمام تشارلوت في الدوري الأمريكي للاعتداء على مصور.. إيقاف إيميليانو مارتينيز مباراتين مع الأرجنتين قائمة البرازيل - ثنائي جديد وعودة رافينيا ومارتينيلي لمواجهتي تشيلي وبيرو جيرو ولوريس يتوجان بأول لقب مع لوس أنجلوس كوبا ليبرتادوريس - خروج فلومينينسي حامل اللقب.. وتأهل أتليتكو مينيرو وبوتافوجو كوبا ليبرتادوريس – ريفر بليت يقصي كولو كولو من ربع النهائي.. ورقم تاريخي لـ جاياردو
أخر الأخبار
نصر: عائق وحيد يفصلنا عن ضم راموس.. وموقف بنشرقي ودور ممدوح عباس 4 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: لم نشعر برغبة رمضان صبحي في الانضمام لنا.. وزيزو طلب أكثر من 60 مليون جنيه سنويا 4 ساعة | الكرة المصرية
يوفنتوس يخطف انتصارًا قاتلاً أمام لايبزج رغم الطرد.. وموناكو يتعادل مع دينامو زغرب 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تخطى دروجبا.. 7 أرقام حققها صلاح بهدفه أمام بولونيا في أبطال أوروبا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هشام نصر: عندما تسخر من الخصم يتم معاقبتك.. ويشرف الزمالك التجديد لـ السعيد 5 ساعة | الدوري المصري
بايرن لا يفوز على أستون فيلا.. إيمري يضرب ضحيته المفضلة ويلحق الهزيمة الأولى بـ كومباني 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعثر ثنائي العاصمة.. ريال مدريد يسقط أمام ليل وبنفيكا يكتسح أتليتكو في أبطال أوروبا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رقم قياسي جديد لـ صلاح.. ليفربول يواصل انتصاراته الأوروبية بثنائية في بولونيا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره