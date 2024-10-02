خبر في الجول - بيراميدز يعرض 40 مليونا لضم محمود جاد.. وموقف المصري

يرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى المصري بداية من الموسم المقبل.

ويمتد تعاقد محمود جاد مع المصري حتى صيف 2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز طلب الحصول على خدمات محمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 40 مليون جنيه.

ولكن النادي المصري لم يحسم قراره حتى الآن بشأن العرض المقدم من نادي بيراميدز.

جاد صاحب الـ 25 عاما انضم لصفوف المصري قادما من إنبي في صيف 2022.

جاد لعب مع المصري 58 مباراة واستقبلت شباكه 67 هدفا وحافظ عليها خلال 21 مباراة.

وخلال الموسم المنصرم لعب جاد 34 مباراة واستقبلت شباكه 37 هدفا وحافظ عليها 12 مباراة.

ويستعد المصري لخوض دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية، بعدما تخطى عقبة الهلال الليبي.