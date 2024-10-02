خبر في الجول - بيراميدز يعرض 40 مليونا لضم محمود جاد.. وموقف المصري

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 19:43

كتب : عمرو نبيل

محمود جاد - المصري - البنك الأهلي

يرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى المصري بداية من الموسم المقبل.

ويمتد تعاقد محمود جاد مع المصري حتى صيف 2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز طلب الحصول على خدمات محمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 40 مليون جنيه.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - مقابل ثنائي.. بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة مع سيراميكا لضم أوجولا خبر في الجول – بيراميدز يوافق على إعارة عبد الله مجدي إلى سيراميكا عبد الرحمن مجدي: اخترت بيراميدز برغبتي.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك فرج عامر لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم محمود صابر من بيراميدز

ولكن النادي المصري لم يحسم قراره حتى الآن بشأن العرض المقدم من نادي بيراميدز.

جاد صاحب الـ 25 عاما انضم لصفوف المصري قادما من إنبي في صيف 2022.

جاد لعب مع المصري 58 مباراة واستقبلت شباكه 67 هدفا وحافظ عليها خلال 21 مباراة.

وخلال الموسم المنصرم لعب جاد 34 مباراة واستقبلت شباكه 37 هدفا وحافظ عليها 12 مباراة.

ويستعد المصري لخوض دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية، بعدما تخطى عقبة الهلال الليبي.

محمود جاد المصري بيراميدز
نرشح لكم
هشام نصر: لم نشعر برغبة رمضان صبحي في الانضمام لـ الزمالك.. وزيزو طلب أكثر من 60 مليون جنيه سنويا هشام نصر: عندما تسخر من الخصم يتم معاقبتك.. ويشرف الزمالك التجديد لـ السعيد الصفقة 17.. المقاولون العرب يتعاقد مع سمانة رباعي برازيلي.. اتحاد الكرة يكشف الجهاز المعاون لـ ميكالي في منتخب الشباب خبر في الجول - الونش يخضع لقياسات الطبية في الإمارات.. وخطوة تفصله عن العودة للتدريبات خبر في الجول - إيقاف الإسماعيلي عن القيد حتى نهاية الموسم خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع حارس الإسماعيلي كما كشف في الجول - الصفقة الرابعة.. بيراميدز يضم صديق أوجولا
أخر الأخبار
هشام نصر: لم نشعر برغبة رمضان صبحي في الانضمام لـ الزمالك.. وزيزو طلب أكثر من 60 مليون جنيه سنويا 50 ثاتيه | الكرة المصرية
يوفنتوس يخطف انتصارًا قاتلاً أمام لايبزج رغم الطرد.. وموناكو يتعادل مع دينامو زغرب 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تخطى دروجبا.. 7 أرقام حققها صلاح بهدفه أمام بولونيا في أبطال أوروبا 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هشام نصر: عندما تسخر من الخصم يتم معاقبتك.. ويشرف الزمالك التجديد لـ السعيد 43 دقيقة | الدوري المصري
بايرن لا يفوز على أستون فيلا.. إيمري يضرب ضحيته المفضلة ويلحق الهزيمة الأولى بـ كومباني 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تعثر ثنائي العاصمة.. ريال مدريد يسقط أمام ليل وبنفيكا يكتسح أتليتكو في أبطال أوروبا 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رقم قياسي جديد لـ صلاح.. ليفربول يواصل انتصاراته الأوروبية بثنائية في بولونيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة كانتي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره