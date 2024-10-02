غياب إيزاك عن مواجهتي السويد في دوري الأمم الأوروبية

أعلن جون دال تومسون المدير الفني لـ منتخب السويد غياب ألكسندر إيزاك عن مواجهتي سلوفاكيا وإستونيا في دوري الأمم الأوروبية.

أليكساندر إيزاك النادي : نيوكاسل يونايتد السويد

ويستعد منتخب السويد لمواجهة سلوفاكيا يوم 11 أكتوبر ثم إستونيا بعد 3 أيام.

وقال تومسون المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "سنفتقد واحد من أبرز مهاجمي العالم، يشعر إيزاك بالإحباط لعدم قدرته على مساعدة الفريق، وهو ليس مستعدا للعب بسبب الإصابة".

وشدد "أنا متأكد من عودته في نوفمبر المقبل وسيساعدنا عندما نلعب مجددا".

وسبق أن أعلن إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل إن إصابة السويدي يتم تقييمها على أساس يومي.

وجاءت قائمة السويد

حراسة المرمى: فيكتور يوهانسون (ستوك سيتي الإنجليزي) – كريستوفر نوردفيلدت (إيك السويدي) – روبن أولسن (أستون فيلا الإنجليزي) – ياكوب فيديل زيتيرستورم (ديربي كاونتي الإنجليزي)

الدفاع: أليكس دوجلاس (ليخب وزنان البولندي) – جابريل جودموندسون (ليل الفرنسي) – لوديج أجوستنسين (أندرلخت البليجيكي) – إيزاك هاين (أتالانتا الإيطالي) – إيميل كرافتاه (نيوكاسل الإنجليزي) – فيكتور ليندلوف (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – كارل ستارفيلت (سيلتا فيجو الإسباني) – إريك سميث (سانت باولي الألماني)

الوسط: كين سيما (واتفورد الإنجليزي) – ياسين عياري (برايتون الإنجليزي) – لوكاس بيرجفال (توتنام الإنجليزي) – نيكلاس إلياسون (إيك أثينا اليوناني) – ياسبر كاليستروم (أودينيزي الإيطالي) – هوجو لارسون (إينتراخت فرانكفورت الألماني) – سيباستيان ناناسي (ستراسبورج الفرنسي) – أنتون ساليتروس (إيك السويدي).

الهجوم: أنتوني إيلانجا (نوتنجهام فورست الإنجليزي) – فيكتور جيوكريس (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – ديان كولوسيفسكي (توتنام الإنجليزي) – جوستاف نيلسون (كلوب بروج البلجيكي).

Herrlandslagets oktobertrupp är här! 💫 Två viktiga bortalandskamper i Nations League väntar. 🆚🇸🇰 Slovakien | 11 oktober 🆚🇪🇪 Estland | 14 oktober pic.twitter.com/E43JRWkWY0 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 2, 2024

ويحتل منتخب السويد المركز الأول في المجموعة الأولى ضمن التصنيف الثالث.

ويتصدر الفاكينج الترتيب برصيد 6 نقاط بالتساوي مع سلوفاكيا، فيما يتذيل منتخبا أذربيجان وإستونيا الترتيب بدون رصيد.