بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يحقق انتصاره الأول بدوري أبطال آسيا ضد رافشان

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 19:21

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

شارك حمدي فتحي في انتصار الوكرة الأول ببطولة دوري أبطال آسيا 2، أمام فريق رافشان من طاجيكستان.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

وتغلب الوكرة على رافشان بهدف دون مقابل خارج ملعبه ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2.

واستحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسابقتي، النخبة (دوري أبطال آسيا 1) وهى البطولة الأعلى في التصنيف على مستوى القارة والمؤهلة لكأس العالم للأندية وكذلك مسابقة بطولة دوري أبطال آسيا 2 وهي التي يشارك بها الوكرة.

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وكان الوكرة قد خسر المباراة الافتتاحية أمام تراكتور الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وينافس الوكرة كل من: تراكتور الإيراني وموهون باجان الهندي ورافشان بطل طاجيكستان.

وشارك حمدي فتحي في المباراة بالكامل.

بينما سجل هدف الوكرة الوحيد، الأنجولي جيلسون دالا في الدقيقة 45 في ختام الشوط الأول.

وخاض الوكرة ست مباريات في الدوري القطري حتى الآن ويتواجد في المركز الثالث.

وجمع الوكرة 11 نقطة في ست جولات بفارق أربع نقاط عن الدحيل متصدر الترتيب.

الوكرة دوري أبطال آسيا حمدي فتحي
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