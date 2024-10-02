بمشاركة الصفقة الجديدة.. الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية في دوري الشباب

فاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون ضمن بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2005.

وسجل أنس وائل وأحمد الخضري هدفي الزمالك في شباك سيراميكا كليوباترا.

وأقيمت المباراة على ملعب الأمن المركزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الجمهورية.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للمدافع الجديد جيفرسون كوستا، الذي أعلن النادي التعاقد معه منذ أيام لمدة 4 مواسم.

وانضم كوستا إلى الزمالك قادما من أكاديمية كاستلو برانكو، حيث شارك في اللقاء كاملا.

كما شهدت المباراة مشاركة السنغالي سيدي ندياي بشكل أساسي حتى الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وسجل أنس وائل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 42، قبل أن يضيف أحمد الخضري الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وسيطر لاعبو الزمالك على معظم أوقات المباراة، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدفين بواقع هدف في كل شوط، بجانب إضاعة بعض الفرص الأخرى.