العين: نرفض تلميحات التقليل من شأن الأهلي.. وسنصفق وندعم الأحمر حال تأهله

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 18:57

كتب : محمد سمير

سفيان رحيمي - العين - الهلال

استنكر أحمد الشامسي مدير فريق العين ما أسماه بالحرب الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان تأهل العين لمواجهة الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق العين يوم 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة ضمن منافسات المرحلة الثانية من كأس إنتركونتينينتال.

وقال أحمد الشامسي مدير فريق العين عبر صحيفة البيان الإماراتية: "استنكر الحرب الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان تأهل العين لمواجهة الأهلي المصري في كأس إنتركونتينينتال".

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وشدد "أرفض الاستهانة أو التقليل من شأن المنافسين بغض النظر عن الاسم".

وأوضح الشامسي "العين فريق كبير وهو بطل آسيا وصاحب إنجازات محلية وإقليمية وقارية وعالمية، وجوده في كأس إنتركونتينينتال لم يأت من فراغ، وهذا أيضا ينطبق على الأهلي المصري فهو بطل إفريقيا ومن أكبر الفرق الإفريقية والمصرية وإنجازاته تتحدث عنه".

وواصل مدير العين "لا بد من أن نتحدث عن الأهلي باحترام بعيدا عن التلميحات التي تقلل من شأنه، الحرب في كرة القدم ليست سياسة نادي العين القائمة على احترام المنافس أيا كان واحترام محبي كرة القدم في كل مكان بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الطائفة".

وتابع "نحترم الجمهور المصري عامة ومحبي الأهلي خاصة، وندرك أن المهمة لن تكون سهلة ولكننا سنذهب إلى القاهرة من أجل الفوز ولا شيء سواه".

أما عن المواجهة المرتقبة فكشف الشامسي "إذا حدث وتأهلنا على حساب الأهلي، سنفرح ونحتفل، وإذا فاز الأهلي سنصفق ونبارك له وندعمه في باقي المشوار، وهذه هي أخلاق العين التي تربينا عليها".

وبسؤاله عن حقيقة وجود أزمة مع لابا كودجو أجاب "تكرار غياب لابا كودجو لا يعني وجود مشاكل، هو لاعب مع العين منذ أربع سنوات ولم تكن لديه مشكلة واحدة لأنه لاعب دولي خلوق ومحترف ومن أحرص اللاعبين على التواجد في تشكيل الفريق".

وتابع "سياستنا أن يكون مستوى الخطر على اللاعب صفرا، وكودجو كان مصابا وابتعد عن المشاركة لمدة أسبوعين والاستعجال في الدفع بهفي المباريات سيعرضه لخطر تجدد الإصابة ولذلك يحرص الجهاز الفني على إبقائه حتى تكتمل جهازيته تماما".

أما عن إمكانية المطالبة بتأجيل مباريات بسبب ضغط الفريق خلال الفترة المقبلة أوضح "نحن غير مخيرين في جدولة المباريات وعلينا الالتزام بها لأننا فريق كبير".

واختتم الشامسي تصريحاته "إذا كنت تريد لعب كرة قدم حقيقية وتمتع نفسك والجمهور فلا بد من تقبل الأجندة الموضوع وألا تشتكي بل على العكس ينبغي أن تكون حافزا لنا لأن هذه المشاركات والضغوط تؤكد أن العين كبير كون تلك المباريات لم تأت من فراغ بل من إنجازات حققها الزعيم".

ويلتقي الأهلي مع العين في بطولة إنتركونتيننتال يوم 29 من أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

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