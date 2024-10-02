المثلوثي: الزمالك بيتي ولا أخرج أسراره.. وعلي معلول أفضل أجنبي في تاريخ مصر

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي

يرى التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك أن مواطنه علي معلول هو أفضل لاعب أجنبي جاء إلى الكرة المصرية.

وساهم المثلوثي في تتويج الزمالك منذ أيام بلقب السوبر الإفريقي عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

وقال حمزة المثلوثي عبر تصريحات إذاعية عبر إذاعة ميجا إف إم: "علي معلول أسطورة من أساطير الأهلي وأعتبره أفضل لاعب أجنبي جاء إلى مصر".

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وأضاف "الفترة الأولى مع الزمالك كانت صعبة للغاية، جلست فترة طويلة بدون خوض المباريات والجمهور كان لديه العذر في حكمه".

وشدد "بعدما انسجمت مع الفريق ظهرت في مركز الظهير الأيمن بشكل جيد وبعد انتقالي لقلب الدفاع أصبحت الأمور أفضل ، وأنا في خدمة الفريق في أي مركز بالملعب".

وواصل "الأهلي فريق كبير وعندما تلعب أمامه عليك التركيز بنسبة 100% وممنوع ارتكاب الأخطاء".

وكشف "VAR هول تدخل على أكرم توفيق وكأني "فرمت" قدمه. لاعبي الأهلي والزمالك لم يتوقعوا احتساب الكرة وفي رأيي القرار كان قاسيا".

وتابع "أعتبر نفسي من أبناء نادي الزمالك، وحتى هذه اللحظة لم نتحدث حول تجديد تعاقدي لكن من الممكن خلال الفترة المقبلة يتم ذلك".

وأجاب "تأخر المستحقات؟ الزمالك بيتي وانا لا أخرج أسرار بيتي خارجه، خاصة أن الأمور أصبحت أفضل الآن".

وينتهي تعاقد حمزة المثلوثي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

افتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل كل لاعبي الزمالك تسديداتهم ليفوز الزمالك باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

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