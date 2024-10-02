مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: "فيراري الأهلي" ينضم إلى تدريبات الإسماعيلي.. وموقفه من القيد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 17:45

كتب : عمرو نبيل

شادي رضوان لاعب الأهلي السابق

انضم شادي رضوان، لاعب النادي الأهلي السابق، إلى تدريبات النادي الإسماعيلي استعدادا للموسم المقبل 2024 - 2025.

شادي رضوان مواليد 2001 كان لاعبا في صفوف الأهلي في مركز الجناح، ووضعته صحيفة "جارديان" البريطانية قبل 6 سنوات في قائمة أبرز 60 موهبة منتظرة ووصفته بـ فيراري.

وعلم FilGoal.com، أن الإسماعيلي ينتظر حل أزمة القيد لضم شادي رضوان للانتظام في صفوف الفريق.

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وذكر مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "في حالة عدم حل أزمة القيد بالنادي الإسماعيلي، سنحاول إعارة شادي رضوان إلى أحد أندية الدوري الممتاز".

يسعى الإسماعيلي لحل أزمة القيد، إذ قال نصر أبو الحسن رئيس الدراويش في تصريحات سابقة لـFilGoal.com: "نعمل على دفع بقية مستحقات نور الزمان الزموري وجان موريل لحل أزمة إيقاف القيد".

وتم إلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، للاعب جان موريل، بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري، بعد فسخ الزموري التعاقد من جانب واحد في يناير 2023 بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وكتبت جارديان وقتها عنه: "هو يشتهر بـ فيراري نظرا لسرعته الكبيرة على الأطراف. لديه لمسة أنيقة للكرة وقدرات تهديفية كبيرة". (طالع التفاصيل)

وبدأ شادي رضوان ممارسة كرة القدم في شوارع المنصورة، قبل أن ينضم لأكاديمية الأهلي هناك وبعد شهرين ونصف رُشح لقطاع الناشئين. (تعرف على قصة لاعب الأهلي بالكامل)

وانضم شادي رضوان لصفوف البنك الأهلي على سبيل الإعارة موسم 2021 - 2022، وشارك 7 مباريات، بواقع 5 مباريات بالدوري، ومباراتين بكأس مصر.

ولعب الفيراري مباراتين كبديل بقميص الأهلي في ختام موسم 2019 - 2020، تحت قيادة بيتسو موسيماني.

وتعرض شادي رضوان في إبريل 2023 لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، عقب نهاية إعارته لنادي البنك الأهلي، ليغيب عن المشاركة الموسم الماضي.

وتولى شوقي غريب تدريب الإسماعيلي خلفا للراحل إيهاب جلال الذي توفي قبل عدة أسابيع.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها شوقي غريب تدريب الإسماعيلي، وكانت الأولى في عام 2013 لفترة قصيرة.

وقاد أشرف خضر فريق الإسماعيلي خلال فترة الإعداد قبل تولي شوقي غريب، وحقق الفوز في مباراتين وديتين استعدادا للموسم الجديد أمام بورتو السويس بنتيجة 4-0، والشهداء 5-0.

وختم الإسماعيلي الموسم المنقضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

ويلاقي الدراويش نظيره طلائع الجيش يوم 9 أكتوبر، قبل مواجهة الجونة يوم 16 أكتوبر، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

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