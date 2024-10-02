مجلس أبوظبي الرياضي يعلن تفاصيل السوبر المصري.. ومواعيد المباريات

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 17:32

كتب : FilGoal

كأس السوبر المصري 2023

أصدر مجلس أبوظبي الرياضي بيانا رسميا بشأن استضافة مسابقة السوبر المصري 2024 بمشاركة أربعة فرق.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مواعيد المباريات المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتضم البطولة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

وكان بيان مجلس أبوظبي الرياضي كالآتي:

"تستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة، خلال الفترة 20 إلى 24 أكتوبر الجاري".

"تصل فرق الأهلي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز والزمالك يوم 17 أكتوبر الجاري، إذ تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية بينما التدريبات الرسمية يوم 19 استعدادا لمباراتي نصف النهائي، وتجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 بينما الرسمية يوم 23 استعدادا لمواجهتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية".

"ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، بينما على استاد آل نهيان يواجه الزمالك فريق بيراميدز الساعة 4:05".

"يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر، الفائزان في النهائي على استاد محمد بن زايد 8 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان 4:05 مساء".

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

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