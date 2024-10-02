المصري الرابع في ليبيا.. المجد يتعاقد مع محمد بازوكا

أعلن نادي المجد الليبي تعاقده مع المدافع المصري محمد بازوكا في صفقة انتقال حر.

محمد بازوكا النادي : زد

ووقع بازوكا مع المجد على عقد لمدة موسم واحد.

المجد هو فريق صاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الليبي.

صاحب الـ 31 عاما كانت تجربته الأخيرة بالدوري المصري في الموسم الماضي مع زد.

ولم يشارك بازوكا في أي مباراة بقميص زد خلال الموسم الماضي ليرحل عن الفريق وينضم للدوري الليبي خلال الموسم الجديد.

وسبق لبازوكا خوض أكثر من تجربة بالدوري المصري مع كل من الشرقية والزمالك والاتحاد السكندري وغزل المحلة والانتاج الحربي.

وأصبح بازوكا المصري الرابع في الدوري الليبي بالموسم المقبل بعد محمود علاء الذي انضم للسويحلي وأحمد ياسر لاعب التحدي، بالإضافة إلى طارق العشري الذي يتولى تدريب النصر.

كما يتواجد أكثر من لاعب انضموا حديثا للدوري الليبي قادمين من الدوري المصري مثل كريستوفر مابولولو وجون إيبوكا ومحمود وادي.