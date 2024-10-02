بسبب الأوضاع في إيران.. تأجيل مباراة في أبطال آسيا 2 لأجل غير مسمى

رفض فريق موهيون بوجان الهندي السفر إلى إيران من أجل مواجهة تركتور سازي تبريز الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا 2 (كأس الاتحاد الآسيوي)".

وذكرت قناة بي إن سبورتس أن النادي الهندي قرر عدم السفر إلى إيران لخوض المباراة.

وذلك بسبب توتر الأوضاع في إيران على إثر الحرب المستمرة في المنطقة وتكرار ضرب عدة أهداف إيرانية في الآونة الأخيرة.

وكان من المحدد إقامة المباراة اليوم الأربعاء، على ملعب يادكار إمام، في مدينة قم التي تقع جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

أما الفريق الهندي كان من المفترض أن يسافر إلى إيران أمس الثلاثاء، ولكن غلق المجال الجوي الإيراني وكذلك في عدة دول مجاورة قرر الفريق الهندي عدم السفر للحفاظ على سلامة جميع أفراد البعثة.

ليتم تأجيل المباراة بين الفريقين لأجل غير مسمى، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن موعد ومكان المواجهة في وقت لاحق من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويقع فريقي موهيون بوجان الهندي وتركتور سازي تبريز في المجموعة الأولى للبطولة بجانب الوكرة القطري الذي يضم بين صفوفه حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر، وفريق روشن كولاب من طاجيكستان.

وتقام بطولة دوري أبطال آسيا 2 بنظام 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق.

وفاز تركتور سازي في المباراة الأولى على الوكرة بثلاثية دون رد.