بعد هاتريك أول تاريخي.. أرقام قياسية في انتظار صلاح أمام بولونيا

يمتلك محمد صلاح نجم ليفربول تاريخا رائعا في مواجهات بولونيا الإيطالي سابقا، وفي انتظار رقم قياسي تاريخي مع الريدز خلال مواجهة اليوم المرتقبة.

ويستضيف ليفربول ضيفه بولونيا في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء في العاشرة مساءً على ملعب أنفيلد.

فماذا حقق صلاح ضد بولونيا من قبل؟ وماذا ينتظره مساء اليوم؟

هاتريك تاريخي

لكل شيء في بدايته لذة وطعم مختلف، وبالفعل سجل صلاح أول هاتريك في مسيرته الاحترافية بشكل عام مع الأندية ضد بولونيا.

في السادس من نوفمبر 2016 وعلى ملعب الأولمبيكو قرر صلاح أن يهز شباك بولونيا 3 مرات مختلفة.

وساهم آنذاك بقميص روما في الفوز بنتيجة 3-0، وحينها أصبح رابع لاعب إفريقي يسجل ثلاثية في الدوري الإيطالي بعد جورج وايا وباتريك مبوما وكيفين برنس بواتينج.

صلاح ضد بولونيا خاض 3 مباريات سجل خلالها 5 أهداف وجميعها بقميص روما.

سجل صلاح هاتريك أو سوبر هاتريك في 8 مناسبات مختلفة سواء مع الأندية ومنتخب مصر.

3 أهداف: مصر × زيمبابوي 4-2 في تصفيات كأس العالم 2014

3 أهداف: روما × بولونيا 3-0 في الدوري الإيطالي

4 أهداف: ليفربول × واتفورد 5-0 في الدوري الإنجليزي

3 أهداف: ليفربول × بورنموث 4-0 في الدوري الإنجليزي

3 أهداف: ليفربول × ليدز يونايتد 4-3 في الدوري الإنجليزي

3 أهداف: ليفربول × مانشستر يونايتد 5-0 في الدوري الإنجليزي

3 أهداف: ليفربول × رينجرز 7-1 في دوري أبطال أوروبا

4 أهداف: مصر × جيبوتي 6-0 في تصفيات كأس العالم 2026

ماذا ينتظر صلاح؟

إذا سجل محمد صلاح اليوم سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

سجل ضد أياكس ورينجرز ونابولي وريال مدريد في موسم 2022-23، واليوم سيواجه بولونيا.

وسيكون بولونيا في تلك الحالة أيضا الفريق رقم 25 الذي يهز شباكه أوروبيا بقميص الريدز.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدفين من أجل الوصول لـ 50 هدفا في مسيرته بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح 44 هدفا في المراحل الرئيسية للبطولة، و4 في الأدوار التمهيدية.

ويعد محمد صلاح الهداف التاريخي لقارة إفريقيا في دوري أبطال أوروبا متفوقا على الإيفواري ديديه دروجبا صاحب الـ 44 هدفا.

وشارك صلاح الموسم الجاري في 8 مباريات بجميع المسابقات سجل 5 أهداف وصنع 4.

وبدأ ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على ميلان بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى على ملعب سان سيرو.