محامي فتوح لـ في الجول: أسرة المتوفي وعدته بالعفو عنه

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 16:21

كتب : حامد وجدي

أحمد فتوح - الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح عن حصول موكله لوعد من أسرة المتوفي بحادثه المروري بالعفو عنه بدون مقابل.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عبد العزيز لـ FilGoal.com: "ذهبت أنا وفتوح لأسرة المتوفي وقدمنا واجب العزاء ووعدوه بالعفو عنه بدون أجر ولكن في الوقت المناسب لهم وليس عن طريق التصالح".

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وكان المحامي قد أعلن منذ قليل ذهابه برفقة فتوح لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفي.

وكشف عبد العزيز عن موافقة أسرة الضحية على زيارة فتوح وتلقيهم واجب العزاء.

وكتب عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك: " توجهت اليوم وبصحبتى اللاعب / أحمد فتوح إلى أسره المغفور له بإذن الله المرحوم / السيد أحمد السيد الشبكي لتقديم واجب العزاء لهم فى مصابهم الجلل وقد تفضلوا سيادتهم مشكورين بتقبل العزاء من احمد فتوح ".

"وأننى أتقدم بخالص الشكر والتقدير لهم بالأصالة عن نفسي و بالنيابه عن احمد فتوح ولهم كل الشكر والتقدير والاحترام، وللفقيد العزيز الرحمه وأن يسكنه الله فسيح جناته"

وكانت محكمة جنايات مطروح، قد قررت إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه.

وأحالت النيابة العامة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وعاد فتوح لتدريبات الزمالك الثلاثاء الماضي لأول مرة بعد إخلاء سبيله.

وتحدث فتوح لأول مرة عن الأمر طالبا العفو والصفح (طالع التفاصيل)

أحمد فتوح الزمالك أشرف عبد العزيز
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