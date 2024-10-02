عاد من الاعتزال.. برشلونة يتعاقد مع تشيزني

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 15:51

كتب : FilGoal

تشيزني - يوفنتوس

أعلن نادي برشلونة تعاقده مع فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس السابق في صفقة انتقال حر.

فويتشيك تشيزني

النادي : برشلونة

وتواجد اللاعب خلال الساعات الماضية في مقر النادي من أجل توقيع العقود قبل الرسمي عن الصفقة.

وعاد تشيزني من اعتزال كرة القدم من أجل الانضمام لصفوف برشلونة لتعويض غياب مارك أندري تير شتيجن الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأعلن تشيزني اعتزاله كرة القدم بعد المشاركة في يورو 2024 مع منتخب بولندا.

ويحق لتشيزني الانضمام إلى برشلونة بشكل حر حاليا قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة كونه كان لاعبا حرا.

وبدأ تشيزني مسيرته في بولندا مع فريق أجريكولا وارسو ثم ليجيا وارسو ثم انضم إلى أرسنال.

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وأعير من أرسنال إلى برينتفورد ثم تمت إعارته مرة أخرى إلى روما.

وأخيرا انضم على يوفنتوس في عام 2017 وظل معه حتى الاعتزال.

وخاض تشيزني مع يوفنتوس 252 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 103 مرة واستقبل 233 هدفا.

وتوج الحارس صاحب الـ34 عاما مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ومثلهم للكأس ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.

كما خاض مع منتخب بولندا 84 مباراة استقبل خلالهم 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 34 لقاء.

وبرر تشيزني قرار اعتزاله بأنه يريد التركيز على حياته العائلية رفقة زوجته وأطفاله.

وأجرى تير شتيجن جراحة ناجحة وسيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم الحالي.

تشيزني برشلونة ميركاتو
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