بعد الاعتزال الدولي.. جو ألين يعود لمنتخب ويلز

أعلن كريج بيلامي المدير الفني الجديد لمنتخب ويلز استدعاء جو ألين لاعب وسط سوانزي سيتي الحالي وليفربول السابق إلى قائمة فريقه للتوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

ويلعب منتخب ويلز ضد أيسلندا والجبل الأسود في دوري الأمم الأوروبية.

وكان جو ألين البالغ من العمر 34 عاما أعلن اعتزاله الدولي في فبراير 2023 بعد أن مثل بلاده في كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم.

ولكن في ظل العديد من الغيابات في خط وسط منتخب ويلز وعلى رأسها آرون رامسي، قرر كريج بيلامي استدعاء جو ألين من جديد.

وقال بيلامي عن ألين: "لا يزال لديه الكثير ليقدمه وأعتقد أن الطريقة التي نلعب بها تناسبه حقا، وبالنسبة لي إذا كان لائقا ومتاحا لأن يكون جزءا من منتخب ويلز فهذا أمر لا يحتاج للتفكير بالنسبة لي حقا".

وأضاف "إنه يتمتع بذكاء كبير وخبرة كبيرة، إنه لاعب كرة قدم عالي الجودة، أعلم أن الناس ربما تنظر إلى عمره لكن هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لي، أنا أقدر المهارات التي يمتلكها وما سيقدمه".

ولم يبدأ جو ألين أي مباراة بشكل أساسي مع سوانزي منذ أبريل الماضي.

وحتى الآن خاض ألين 74 مباراة دولية مع منتخب ويلز منذ عام 2009 وحتى 2022.

وبدأ ألين مسيرته مع كرة القدم في نادي سوانزي سيتي واستمر معه من 2007 وحتى 2012.

قبل أن ينضم إلى ليفربول ويستمر معه حتى 2016 في أفضل فترات مسيرته الكروية.

بعدها انتقل إلى ستوك سيتي في عام 2016 وحتى 2022 وكان يزامل رمضان صبحي لاعب منتخب مصر وبيراميدز الحالي عندما كان في ستوك سيتي.

وأخيرا استقر به المطاف من حيث بدأ مع نادي سوانزي سيتي الويلزي.