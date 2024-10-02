جوارديولا: جوندوجان لعب أسوأ مباراة له ضد نيوكاسل.. وفودين ليس في أفضل حالاته

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 14:50

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون

اعترف جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بتراجع مستوى إليكاي جوندوجان في مباراة فريقه السابقة في الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

إلكاي جوندوجان

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على سلوفان براتيسلافا السلوفيكي في دوري أبطال أوروبا برباعية دون رد.

وقال جوارديولا عبر قناة تي إن تي: "نعلم أن جوندوجان قادر على فعل العديد من الأشياء الرائعة في الملعب، هو عقلية قوية ومباراة نيوكاسل لم تكن جيدة له وربما كانت واحدة من أسوأ المباريات التي رأيتها له في 8 أو 9 سنوات ماضية، ولكن هذا يحدث ولهذا السبب يجب أن يلعب".

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وأضاف "إنه لاعب وسط مدافع لكنه ذكي للغاية ولعب مباراة رائعة".

وأكمل "نعم فودين ليس في أفضل حالاته لكنه سجل هدفا رائعا وخطوة بخطوة سيعود إلى مستواه".

وأتم تصريحاته "نحن جميعا سعداء من أجل جيمس مكاتي، إنه رائع وكل اللاعبين يحبونه وهناك الكثير من المباريات قادمة سيشارك فيها الجميع، إنه تحرك بشكل جيد في المساحات الصغيرة وسجل هدفا رائعا وسيكون ذلك بمثابة دفعة معنوية جيدة له، نريد أن نجعله يشعر بأنه جزء من هذه المجموعة وقادر على اللعب بشكل طبيعي".

وعاد الألماني جوندوجان إلى مانشستر سيتي بداية الموسم الجاري بعدما رحل عن برشلونة.

وكان جوندوجان رحل عن مانشستر سيتي بنهاية تعاقده الموسم الماضي وانتقل إلى برشلونة، قبل أن يفسخ تعاقده مع النادي الكتالوني ويعود إلى السماوي.

مانشستر سيتي جوارديولا جوندوجان
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