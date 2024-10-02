الزمالك يحدد موعد السفر إلى الإمارات استعدادا لـ السوبر المصري

حدد نادي الزمالك موعد السفر إلى الإمارات استعدادا لكأس السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في كأس السوبر المصري بفضل البطاقة الذهبية الممنوحة له من الشركة الراعية.

وقرر جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري.

وتقام منافسات السوبر المحلي خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومنح جوميز اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي والكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري من قبل في 4 مناسبات آخرها في موسم 2019-2020.

ولم يشارك الأبيض في النسخة الماضية من السوبر والتي أقيمت بالنظام الجديد بمشاركة 4 فرق تطبيقا للائحة بعدما اعتذاره عن عدم المشاركة في نسخة 2022-23.

وتستضيف الإمارات السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ المسابقة والرابعة على التوالي.