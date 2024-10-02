أحمد سليمان: إذا وافق بنشرقي على مثل راتبه في قطر لانضم للزمالك في 5 دقائق

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 14:32

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الجزيرة

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عن كواليس عدم التعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الريان القطري الحالي.

أشرف بنشرقي

النادي : الريان

الزمالك

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "حصل تواصل من وسطاء مع بنشرقي ولكن لم يحدث اتفاق، وراتب بنشرقي كبير للغاية ويُحدث مشكلة في غرفة الملابس".

وأضاف "كان هناك تشدد من بنشرقي في مفاوضاته مع الزمالك وإذا وافق على الحصول على راتب مثل الذي يحصل عليه في قطر لكان انضم للزمالك في 5 دقائق".

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وأكد "لأول مرة اللاعبين حصلوا على 100% من مستحقاتهم المالية قبل السوبر الإفريقي".

وأتم تصريحاته "صفقات الزمالك الجديدة بجودة لم تدخل مصر سابقا".

ودخل الزمالك في مفاوضات مع بنشرقي لضمه ولكن لم تكتمل بنجاح.

بعدها انتقل بنشرقي بشكل حر إلى صفوف نادي الريان القطري الذي يلعب له محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر.

الزمالك أشرف بنشرقي
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