أحمد محمود: التصريحات المستفزة عن الزمالك جعلتنا نؤدي 200% ضد الأهلي

يرى أحمد محمود لاعب الزمالك أن حديث بعض اللاعبين عن النادي قبل مواجهة الأهلي كان عيبا وهو ما حفذ الفريق على تحقيق الفوز.

أحمد محمود النادي : الزمالك الزمالك

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال محمود عبر القناة الأولى: "حصولي على بطولة قارية بعد أقل من شهر من انصمامي للفريق هو شيء كبير جدا، والنادي واللاعبين كانوا بحاجة لها".

وتابع "التصريحات التي خرجت قبل المباراة وصلت إلينا وجعلتنا نشعر بالتفاؤول لأننا كنا نعلم أننا ذاهبين من أجل تحقيق الفوز، وشاهدنا مقطع فيديو مجمع لكل ما حدث من تصريحات مستفزة قبل دخولنا مباشرة للمباراة وهذا جعلنا نعطي 200% من مجهودنا".

وواصل "من العيب أن يتحدث الناس عن الزمالك بتلك الطريقة لأنه فريق كبير حتى لو مر ببعض الأزمات وفي النهاية مباريات الأهلي والزمالك ليس لها مقاييس، تلك التصريحات لم تشغلنا ولكن الأمر كان يتعلق بالكرامة".

وشدد "منذ بداية المباراة كنا نؤدي بشكل جيد حتى بعد ركلة جزاء الأهلي كنا متأكدين من قدرتنا على العودة وفي غرفة خلع الملابس تحدثنا عن ضرورة تحلينا بالهدوء، وعبد الله السعيد وشيكابالا وجوزيه جوميز تحدثوا على ضرورة القتال من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف "طموحي أن أتواجد بالملعب لأنني أتنافس مع لاعب كبير مثل عمر جابر قدم موسم استثنائي، وسأتدرب بشكل جيد وأستمع لتعليمات المدرب وأمنياتي كفريق في الفترة المقبلة هي تحقيق لقب السوبر المصري والدوري والروح المتواجدة داخل النادي حاليا تمكن الزمالك من تحقيق كل شيء".

وعاد أحمد محمود للزمالك في الموسم الحالي بعد قضاء فترة إعارة خلال الموسم الماضي مع الجونة.