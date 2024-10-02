محمد صبحي: أمير توفيق تواصل معي سابقا.. والشناوي حارس كبير

كشف محمد صبحي حارس مرمى الزمالك عن تواصل الأهلي معه لبحث إمكانية ضمه قبل عدة سنوات.

محمد صبحي النادي : الزمالك الزمالك

وقال صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "بعد نهاية إعارتي مع فاركو كنت أريد العودة للزمالك ولكن لم يكن هناك أي شخص من الإدارة للإنهاء الإجراءات وفي هذه الفترة تواصل معي أمير توفيق من الأهلي".

وأضاف "في فاركو عقدي كان أكبر من الزمالك وبعد العودة للأبيض تعاقدي قل بشكل كبير واضررت لبيع منزلي وسيارتي واقتراض أموال من بعض الأشخاص وهذا الأمر أثر سلبيا كثيرا على نفسيتي".

وواصل "أنا أريد الاستمرار مع الزمالك وجددت تعاقدي بقيمة جيدة راضي عنها".

وأكمل "من قال إنني متخوف من تحليل المنشطات قبل السوبر لا أعرف من أين أتى بهذه المعلومات الخاطئة، طبيب الزمالك بنفسه أكد أنني أعاني من إصابة".

وأشار "كنت أتوقع أن أنضم لمنتخب مصر في المعسكر المقبل، ومحمد الشناوي حارس رائع وأنا أحبه كثيرا وفي المنتخب يتعامل معنا بطريقة رائعة".

وأتم تصريحاته "شاهدت الكثير من الانتقادات لمحمد الشناوي بعد السوبر وأريد أن أقول إنه حارس كبير وحياته بالكامل تدريبات وعمل وأنا أحبه على المستوى الشخصي".