لويس إنريكي: أرسنال تفوق علينا في كل شيء وأنا الملام

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 13:37

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - عثمان ديمبيلي

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن أرسنال تفوق على فريقه في كل شيء بالمباراة منذ الدقيقة الأولى.

وفاز أرسنال على باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة الثانية من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لست هنا لألوم أي شخص، إذا كان هناك شخص يجب أن يلام فهو أنا، كان بعيد عن المعايير المطلوبة ولكن باقي الفريق كان كذلك أيضا ومنافسنا كان أفضل منا من حيث الضغط والكثافة والفوز بالثنائيات".

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وتابع "من المستحيل ان تخرج بنتيجة إيجابية من المباراة وأن لم تفز بأي ثنائية، ومنذ الدقيقة الأولى كان أرسنال متفوقا علينا ومهاجمينا كانوا غير قادرين على التفوق على دفاعاتهم".

وأضاف "من المبكر الحديث عن تقييم طريقة لعبنا لأن تلك كانت المباراة الكبيرة الأولى لنا في الموسم، سنخوض المزيد مثلها ثم سيمكننا الحديث عن ذلك فيما بعد".

ووصل أرسنال للنقطة الرابعة ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب والمؤهل بشكل مباشر لدور الـ 16، بينما توقف باريس سان جيرمان عند النقطة الثالثة في المركز 18.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان لويس إنريكي
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