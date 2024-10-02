محمود الشناوي: عواد كان يستحق التتويج بالسوبر.. ولن تكون البطولة الأخيرة

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 13:05

كتب : FilGoal

محمود الشناوي - الزمالك × بيراميدز

كشف محمود الشناوي حارس مرمى الزمالك عن شعوره بأن محمد عواد سيكون بطل السوبر الإفريقي.

محمود الشناوي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال الشناوي عبر القناة الأولى: "بطولة السوبر كانت مهمة جدا وكنا بحاجة لها كلاعبين وجماهير".

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وواصل "ظهوري بشكل جيد مع الزمالك توفيق من عند الله وأتى أيضا بعد الكثير من العمل والجهد".

وتابع "مباراة الأهلي كانت صعبة ولكن كل اللاعبين كان لديهم رغبة في إظهار كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز وهو ما تحقق".

وكشف "كنت أشعر أن محمد عواد يستحق تلك البطولة بسبب اجتهاده خلال الفترة الماضية".

وشدد "تدربنا على ركلات الجزاء وكل شيء قبل مباراة الأهلي بثلاثة أيام وفي كل مباراة نذاكر كحراس لاعبي الفريق الذي سنواجهه وبالنهاية القرار يكون للحارس داخل الملعب".

وأضاف "الكثير من اللاعبين دعموني خلال مشاركتي مع الفريق الأول وخاصة عمر جابر وشيكابالا والمدرب تحدث معي كثيرا وأعطاني الثقة وأزاح الضغط تماما".

وأتم "بطولة السوبر كانت فقط بداية ولن تكون البطولة الأخيرة بالموسم المقبل".

وشارك الشناوي مع الزمالك خلال المباريات الأخيرة بالدوري في الموسم الماضي.

محمود السناوي الزمالك
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