عبد الواحد: فوز الزمالك بالسوبر المصري سيتحقق بشرط.. وجوميز رفض بعض الصفقات

يرى عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك أن فريقه سينافس بقوة على لقب بطولة السوبر المصري المقبلة بعد الفوز بالسوبر الإفريقي.

وقال عبد الواحد السيد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أتمنى تتويج الزمالك بالسوبر المصري وبداية الموسم ببطولتين سيكون أمر مميز للفريق ولكن يجب أن يكون اللاعبين في حالة تركيز شديدة مثلما حدث في السوبر الإفريقي".

وأضاف "سامسون يتدرب مع الفريق ونعمل للبحث عن عرض لتسويقه على أن يرحل بالتراضي".

وأوضح "في اللائحة الجديدة للموسم المقبل أي لاعب لم يحصل على بطولتين في السنة سيتم خصم 20% من قيمة تعاقده وكل اللاعبين وافقوا عليها".

وأردف "جوميز سيحسم أمر الثلاثي سيف جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف والأقرب سيكون الإعارة من أجل الحصول على فرصة اللعب".

وشرح "الحديث مبكرا عن مفاوضات الزمالك مع آرون بوبيندزا وكريم البركاوي هو السبب في عدم إتمام الصفقتين ولا أعرف من المسؤول عن التسريبات، لكننا تعلمنا من ذلك وسوف نتدراكه في المستقبل".

وأكد "أتمنى أن يتواجد مصطفى فتحي في الزمالك وأنا أحبه بشكل شخصي، لكن لم يحدث أي تواصل معه بشكل رسمي حتى الآن".

وبسؤاله هل الزمالك سيضم صديق أوجولا أو أحمد رمضان رد قائلا: "لا أعرف".

واستطرد "لم أفكر ولا مرة في تقديم استقالتي من الزمالك لأن هذا أعتبره هروب، وإذا قررت الرحيل سيكون في وقت الانتصار".

وأفصح "أشعر بالتعب وهناك الكثير من الضغوط ولم أحصل على إجازة لمدة سنة ونصف لكن هذه هي طبيعتي ولا أغضب من ذلك".

وواصل "أزمة فتوح في طريقها للحل وهو الآن تغير عن السابق والالتزام هو الطريق للنجاح في كرة القدم".

وأوضح "هناك بعض الصفقات جوميز موافق عليها وبعض الأسماء أعتقد أنه لا يريدها، وهناك صفقات أخرى قادمة".

وشدد "2 مليون دولار جوائز السوبر الإفريقي حسين لبيب سينفقهم في دقيقتين فقط بسبب الالتزامات المالية على الزمالك".

واستكمل "كنت أريد سفر فتوح مع الزمالك للسوبر الإفريقي وكان من الممكن أن يشارك لكن الأفضل له كان الاستمرار في مصر".

وعن عبد الشافي قال: "لا يصح أن يعتزل محمد عبد الشافي وهو مصاب وعلى الأقل يجب أن يتواجد في الملعب عدة مباريات قبل اتخاذ القرار وأن يعتزل وهو فائز ببطولة، وأريد تجديد تعاقد محمد عبد الشافي لكنه طلب الانتظار حتى التعافي من الإصابة والعودة".

ثم قال: "الإصابات الكثيرة منعتني من أصبح الحارس الأسطوري في مصر، خضعت لـ9 عمليات جراحية طوال مسيرتي وبالتأكيد أثر ذلك على مسيرتي".

وأتم تصريحاته "أفضل حارس في مصر حاليا هما محمد الشناوي ومحمد عواد".