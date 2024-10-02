أرتيتا: هيمنا على المباراة ضد فريق قوي كسان جيرمان.. وتيمبر شعر بآلام عضلية

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن سبب استبدال لاعبه تيمبر خلال مواجهة باريس سان جيرمان.

وفاز أرسنال على باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة الثانية من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا شوط أول بكل شجاعة ضد فريق يملك الجودة وسجلنا هدفين وهيمنا على المباراة".

وواصل "كاي هافيرتز قوي جدا ولكنه أيضا ذكي في احتلال المساحات الفارغة، أحيانا يكون على حدود منطقة الجزاء ولكنك تشعر أنه سيسجل، وهدفه كان رائعا".

وأكمل "تيمبر كان لا يصدق في الشوط الأول ولكنه شعر بآلام عضلية ولذلك لم أكن أريد المخاطرة، لقد غاب عن الملاعب لمدة عام ولعب كثيرا وربما عدد دقائق أكثر من التي خططنا لها".

وأكمل "من المبكر جدا النظر إلى جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، كل فريق لا يزال سيلعب الكثير من المباريات الصعبة ويجب أن نتأقلم مع ذلك ولا زلنا لا نعرف عدد النقاط اللازمة للتأهل ولكن الأهم حاليا هو التركيز على الفوز بمبارياتك والآن سنركز على الدوري".

وتابع "أداء ميكيل ميرينو كان جيدا لأنه كان قد تعرض للإصابة في أول مران مع الفريق وأنا متأكد من أنه سيساعد الفريق كثيرا".

وأتم "أعتقد أن لاعبي الفريق مختلفين عن الموسم الماضي في طريقة التحضير للمباراة والرغبة وكانوا يريدون إثبات نفسهم ضد فريق كبير مثل باريس سان جيرمان".

ووصل أرسنال للنقطة الرابعة ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب والمؤهل بشكل مباشر لدور الـ 16، بينما توقف باريس سان جيرمان عند النقطة الثالثة في المركز 18.