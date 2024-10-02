بنتايك: قبلت عرض الزمالك دون تفكير.. وأشكر الجماهير على الدعم

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 11:54

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - بيرسي تاو - الأهلي - الزمالك - السوبر الإفريقي

شدد محمود بنتايك لاعب الزمالك على أنه قبل بعرض الفريق للانضمام إلى صفوفه دون تفكير.

محمود بنتايك

النادي : الزمالك

الزمالك

وانضم بنتايك للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من سانت إتيان على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وقال بنتايك عبر قناة إم بي سي مصر: "أهدي اللقب لجماهير الزمالك، كل لاعب كان يعرف ما يجب عليه تقديمه والحمد لله وفقنا الله بعد المجهود الذي بذلناه".

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وواصل "جماهير الزمالك أعطتنا القوة في الملعب وشعرنا بالترحاب بعد الاستقبال والدعم طوال المباراة وأوجه لهم التحية والشكر".

وتابع "كل لاعب كان يعرف الأدوار التي من المفترض تقديمها ضد الأهلي وأنا واحد من اللاعبين كنت أعرف أدواري والمباراة لم تكن سهلة".

وأكمل "النادي الأهلي نادي كبير ولكن لم أكن متخوفا من مواجهته لأنني أحب المباريات الكبيرة وكنا نسعى للفوز بها مثل باقي المباريات".

وكشف "أكثر لاعب أعجبني في الأهلي كان بيرسي تاو وكنت في أقصى تركيزي خلال المباراة لأتمكن من إيقافه".

وشدد "لم أتحدث مع أي شخص قبل التوقيع للزمالك، عندما حصلت على عرض من فريق كبير مثل هذا كان علي أن أقبل ذلك التحدي دون تفكير".

واستمر"أول مباراة لي مع الزمالك توجت فيها بلقب وهذا ليس أمرا سهلا وتجعلك تبدأ الموسم بشكل جيد ونريد المنافسة على جميع الألقاب الممكنة سأقضي هذا الموسم مع الزمالك وأشكر الجماهير على رسائل الدعم وإذا استمريت مع الفريق بشكل نهائي سأبذل قصارى جهدي".

وأردف "لم أشعر بلحظة تخوف من المباراة من بدايتها لنهايتها".

وأضاف "كل اللاعبين رحبوا بي بعد انضمامي للزمالك وعاملوني كواحد منهم بشكل سريع ودخلت في أجواء المجموعة سريعا".

وأكمل "شيكابالا لاعب كبير ويساعد كل لاعب جديد في الانسجام مع المجموعة".

وأتم "الحديث عن عدم قناعة جوزيه جوميز بي؟ أي لاعب يتعرض للانتقادات وهي من تجعلك تتطور وتقدم أفضل مما لديك".

وأسهم بنتايك في تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي في أول مشاركة له بقميص الزمالك.

محمود بنتايك الزمالك
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