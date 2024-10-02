دي يونج: مررت بأوقات سيئة في الإصابة.. وسأجتهد لأشارك مع الفريق

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

عبر فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة عن سعادته بالعودة للمشاركة مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

وعاد اللاعب الهولندي للمشاركة مع برشلونة وظهر في مباراة يانج بويز في دوري أبطال أوروبا، بعد غيابه عن الملاعب لمدة 5 شهور.

وقال دي يونج عقب المباراة للصحفيين في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "عندما تتعرض للإصابة فإنك تمر بوقت سيئ، لقد مرت فترة طويلة منذ أن تعرضت للإصابة وكانت جراحة صعبة وقضيت وقتا سيئا في بعض الأحيان".

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وأضاف "أشكر جمهور برشلونة الذي صفق لي لتحيتي، أنا لا أتوقع أي شيء لكنني سعيد جدا بالطريقة التي يعاملني بها الجمهور".

وواصل "أرى الفريق في حالة جيدة وبه الكثير من الطاقة والمرونة ونحن نلعب بشكل جيد، علينا أن نستمر كذلك وسنتحسن أكثر ودعونا نرى إلى أي مدى سنصل".

وأتم تصريحاته "وصول الفريق للأفضل يعتمد على المدرب فهو الذي يقرر من سيلعب، سأبذل قصارى جهدي كما هو الحال".

واكتسح برشلونة فريق يانج بويز بخمسة أهداف دون مقابل في دوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر بفارق 4 أهداف لصالح الفريق الكتالوني.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويواجه برشلونة في مباراته المقبلة فريق بايرن ميونيخ يوم 23 أكتوبر الجاري.

ويلعب برشلونة في دور المجموعات مع كل من بايرن ميونيخ وريد ستار بلجراد وبريست ودورتموند وبنفيكا وأتالانتا.

وكان برشلونة قد خسر أمام موناكو في المباراة الافتتاحية قبل أن يهزم يانج بويز.

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