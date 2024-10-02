هانز فليك: برشلونة معي يدافع ويهاجم.. وعودة المصابين تمنحنا القوة

شدد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني على أن فريقه كان يجب عليه تحقيق الفوز على يانج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا حتى يستعيد توازنه.

وقال فليك عقب المباراة في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة "ماركا": "كان من المهم الحصول على النقاط الثلاث أمام يانج بويز، والفوز بخماسية كانت نتيجة أكثر من مستحقة، أدركنا أننا لم نلعب بالثقة التي اعتدنا عليها وخلال المباراة استعدناها ونحن سعداء ولكن علينا أن نستمر في ذلك".

وأضاف "علينا أن نبدأ المباريات بشكل أقوى، في التمريرات وتحسين الأمور الفنية قليلا، وهي بالفعل تحسنت مع مرور الدقائق".

وأكمل "لامين جمال؟ ليس لدينا لاعب واحد فقط بل عدة لاعبين، وبالتأكيد يمكن أن نجري تغييرات ولا يمكننا أن نراعي فيها إذا كان اللاعب يريد الاستمرار في الملعب أم لا".

وواصل "مع الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا من الجيد دائما أن تسجل الكثير بسبب فارق الأهداف".

وتابع "رافينيا لعب بشكل جيد ولكن لا يمكنه فعل ذلك إلا إذا قدم اللاعبون من حوله مستوى مميز".

وأردف "من المهم تجميع النقاط وتسجيل الأهداف في هذا النظام الجديد لدوري الأبطال، و5 أهداف بداية جيدة ومن الجيد أن نسجل لكي نصنف بشكل أفضل".

وأكد "الموسم طويل جدا ورأينا أن كل شيء يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة، تير شتيجن مصاب وأيضا داني أولمو ونأمل بعد التوقف الدولي أن يعود لنا فيرمن لوبيز أو أولمو، جافي سيعود في نهاية أكتوبر، وعندما يكون هناك المزيد من اللاعبين المتاحين سيكون لدينا المزيد من الخيارات لتخفيف العبء على بعض اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن برشلونة معي يضغط بقوة ونعتمد على الهجمات المرتدة ونلعب بطريقة متماسكة، نحن فريق دفاعي وفريق هجومي وبذلنا الكثير من الجهد لنكون متحدين".

واكتسح برشلونة فريق يانج بويز بخمسة أهداف دون مقابل في دوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر بفارق 4 أهداف لصالح الفريق الكتالوني.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويواجه برشلونة في مباراته المقبلة فريق بايرن ميونيخ يوم 23 أكتوبر الجاري.

ويلعب برشلونة في دور المجموعات مع كل من بايرن ميونيخ وريد ستار بلجراد وبريست ودورتموند وبنفيكا وأتالانتا.

وكان برشلونة قد خسر أمام موناكو في المباراة الافتتاحية قبل أن يهزم يانج بويز.