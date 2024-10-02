خبر في الجول – الأهلي يطلب مواجهة العين في إنتركونتيننتال بحضور جماهيري كامل

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 11:13

كتب : أحمد الخولي

جمهور الأهلي

طلب الأهلي من الجهات الأمنية خوض مباراة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتينينتال بحضور جماهيري كامل.

ويلتقي الأهلي مع العين في بطولة إنتركونتيننتال يوم 29 من أكتوبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد طلب من الجهات الأمنية خوض المباراة في استاد القاهرة بحضور جماهيري كامل.

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ويأتي طلب الأهلي كون المباراة منظمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا أي أنها مباراة عالمية.

كما يتمسك الأهلي بطلبه لأن المباراة ستشهد مراسم تتويج بكأس في حد ذاتها على لقب الافروآسيوية وفقا لما تلقاه النادي، لذلك ترى الإدارة حاجة الفريق لدعم جماهيره خلال المباراة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

الأهلي العين إنتركونتيننتال
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