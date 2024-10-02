خبر في الجول – فيفا يخطر الأهلي بالموعد النهائي لإرسال قائمة مباراة العين في إنتركونتيننتال

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 11:04

كتب : أحمد الخولي

الأهلي ضد جور ماهيا

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي بالموعد المحدد لإرسالة قائمة مباراة الفريق لمواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

وعلم FilGoal.com أن فيفا أخطر الأهلي بالموعد النهائي لإرسال قائمة المباراة وهو يوم 15 أكتوبر الجاري.

وأن قائمة الفريق ستضم 23 لاعبا للمباراة.

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ويحق للأهلي استبدال أي لاعب من القائمة قبل 24 ساعة من المباراة.

كما تقرر عقد اجتماعا تنظيميا بين مسؤولي الأهلي وفيفا غدا الخميس، من أجل الاتفاق على إجراءات ومراسم مباراة العين والمقرر لها يوم 29 أكتوبر.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي خلال الاجتماع سوف يستفسر من فيفا هل يحق له إضافة أي صفقة جديدة يتم التعاقد معها قبل غلق الانتقالات في مصر يوم 25 أكتوبر أم لا.

وتنتظر الأهلي مواجهة قوية أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال المستحدثة بدلا من كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "فيفا كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

وضمن كل من ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي بطل إفريقيا والعين بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

فيما يتحدد بطل أمريكا الجنوبية في شهر نوفمبر المقبل.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

الأهلي العين إنتركونتينينتال
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