مواعيد مباريات الأربعاء 2 أكتوبر - ليل ضد ريال مدريد.. وبايرن يواجه أستون فيلا
الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 10:34
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الثانية من الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
شاختار × أتالانتا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
جيرونا × فينورد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
شتورم جراتس × كلوب بروج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
لايبزج × يوفنتوس.. 10:00مساء - بي إن سبورتس 4.
ليفربول × بولونيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
ليل × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
دينامو زغرب × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
بنفيكا × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
أستون فيلا × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
دوري المؤتمر الأوروبي
فيتوريا جيماريش × سيلجي.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
باشاك شهير × رابيد فيينا.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا