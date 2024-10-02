مواعيد مباريات الأربعاء 2 أكتوبر - ليل ضد ريال مدريد.. وبايرن يواجه أستون فيلا

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 10:34

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثانية من الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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شاختار × أتالانتا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

جيرونا × فينورد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

شتورم جراتس × كلوب بروج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

لايبزج × يوفنتوس.. 10:00مساء - بي إن سبورتس 4.

ليفربول × بولونيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ليل × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دينامو زغرب × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

بنفيكا × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

أستون فيلا × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

دوري المؤتمر الأوروبي

فيتوريا جيماريش × سيلجي.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

باشاك شهير × رابيد فيينا.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأربعاء
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