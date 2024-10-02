عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك كواليس ما حدث في فترة توقف مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي بسبب الاعتراض على ركلة جزاء الأحمر.

وقال عبد الواحد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم نقرر الانسحاب من السوبر وطلبنا اللاعبين لتهدئتهم ولكن لم نفكر أبدا في الانسحاب، وكان التفكير في كيفية استعادة التركيز للاعبين وكل الأحاديث مع الحكم هي مسؤولية الجهاز الإداري".

وأضاف "البعض كان يرفض سفر ناصر منسي مع الزمالك للمشاركة في السوبر لكن جوميز أصر على ضمه للقائمة وإشراكه".

وواصل "ناصر منسي أتم اتفاقه للانتقال إلى البنك الأهلي قبل أسبوع من السوبر الإفريقي وكان يقترب من الرحيل بعد المباراة".

وأردف "السوبر الإفريقي كان بالنسبة لنا حياة أو موت رغم أن هناك البعض يقلل منها، لكنها بطولة نستطيع البناء عليها بشكل جيد".

وتعجب قائلا "استبعاد عمر جابر من قائمة المنتخب أمر غريب وغير مفهوم بالنسبة لي، ومن وجهة نظري هو أفضل لاعب في مصر مع زيزو، وأبارك لـ محمد عواد عودته للمنتخب".

وعن تجديد تعاقد زيزو قال: "زيزو حالة خاصة والزمالك (شاريه) ويريد استمراره والقرار النهائي سيكون في يده".

وأوضح "في آخر فترة شعرت أن محمد عواد خارج تركيزه بشكل كبير وواقعة حسام عبد المجيد كانت فاصلة بالنسبة لي معه وعاقبته بشدة".

وأفصح "وعدت محمد عواد برفع الخصم الخاص به في واقعة حسام عبد المجيد ولكن بعد أخذ الإذن من حسام أولا وحسين لبيب وبعد الموافقة ألغيت الخصم عن الثنائي، وعقوبة عواد كانت 4 ملايين جنيه".

وحكى قائلا: "ضربت الكثير من اللاعبين في الملعب وأنا لاعب وكل هذا من أجل الزمالك خوفا على الفريق، ومن اللاعبين الذين ضربتهم حازم إمام الصغير لأنه كان يستطيع أن يصل لأكثر مما وصل له وعمرو الصفتي في مباراة الأهلي بسبب تكرار خطأ في التمركز، وضربت أحمد الميرغني في الغرفة من أجل مصلحته وجميعهم أحبهم ويحبوني وتقبلوا ذلك".

واستمر في تصريحاته "شيكابالا تعادل معي في عدد البطولات مع الزمالك وأتمنى أن يتخطاني بعدد كبير من البطولات لأنني سأحصل عليها أيضا كمدير كرة".

وأتم تصريحاته "لا أريد الحديث عن مشاكل وما حدث بيني وبين أحمد سليمان هو اختلاف في وجهات النظر من أجل الزمالك، والآن كل الأمور على ما يرام ولا يوجد خلافات".