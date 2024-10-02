ناصر منسي: توقعت الانضمام لمنتخب مصر.. و"صعب عليا نفسي" بعد التسجيل في الأهلي

توقع ناصر منسي مهاجم الزمالك تواجده ضمن قائمة منتخب مصر تحضيرا لمواجهتي موريتانيا، لكن حسام حسن مدرب الفراعنة كان له رأي آخر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة منتخب مصر استعدادا لخوض معسكر شهر أكتوبر الجاري. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر أكتوبر المقبل، إذ يلتقي الفراعنة مع موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال ناصر منسي عبر أون تايم سبورتس 2: "سمعت عن الهجوم علي عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل مباراة الأهلي. "صعب عليا نفسي " بعدما سجلت الهدف وأعتبره هدية من ربنا".

وأضاف "الزمالك فريق كبير ورد في الملعب على كل من حاول التقليل منه. كان لدي إحساس بأنني سأسجل فوز نزولي في المباراة".

وتابع "جوميز مدرب كبير ويتعامل معنا بشكل نفسي بطريقة جيدة، ودائما يتحدث مع كل اللاعبين ويحفزهم دون تفرقة".

وشدد "لم أتعمد استفزاز جماهير الأهلي واحتفلت بطريقة عادية. أقدر لاعبيه وعلاقتي طيبة مع إمام عاشور وأفشة".

وكشف "توقعت تواجدي ضمن قائمة منتخب مصر. حسام حسن هو من منحني الفرصة في بيراميدز، وفي كل الأحوال أتمنى لهم التوفيق".

وواصل "جوميز هو أفضل مدرب تعاملت معه ومنحني الثقة اللازمة وطور من أدائي، ولا أنسى دور علاء عبد العال معي عندما كنت لاعبا في الداخلية".

وتابع "البنك الأهلي كان يرغب في عودتي على سبيل الإعارة، لكنني أحب الزمالك ولم أحصل على الفرصة لتقديم كل ما لدي".

وأكمل "لا أعتقد أن ركلة الجزاء التي أحتسبت لصالح الأهلي صحيحة. جوميز طالب اللاعبين في هذا التوقيت بالتركيز داخل الملعب فقط".

وأتم "والدتي هى الإنسانة الأغلى في حياتي، وتتابع مباريات الزمالك بعصبية شديدة من أجلي"

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وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل منسي هدف التعادل للزمالك في المباراة كما سجل ركلة الترجيح التي سددها بنجاح، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020 ضد الترجي.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.