أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال

حقق بوروسيا دورتموند الألماني، وإنتر الإيطالي، فوزين كبيرين في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ونجح دورتموند في اكتساح ضيفه سيلتك الإسكتلندي بسباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وسجل كريم أديمي هاتريك في الدقائق 11، و29، و42، ليصبح أول ألماني يسجل هاترك في دوري أبطال أوروبا منذ سيرجي جنابري في نفس اليوم عام 2019 في مواجهة بايرن وتوتنام.

وأنهى دورتموند الشوط الأول بخماسية مقابل هدف حيث سجل إيمري تشان في الدقيقة 8، وسيهرو جيراسي في الدقيقة 40 بجانب ثلاثية أديمي، فيما سجل هدف سيلتك دايزين مايدا.

وفي الشوط الثاني أضاف سيهرو جيراسي هدفه الشخصي الثاني، والسادس لفريقه، قبل أن يختتم فيليكس نميشا الهدف السابع في الدقيقة 79.

دورتموند حقق فوزه الثاني في دوري الأبطال بعد الفوز بثلاثية على حساب كلوب بروج قبل الفوز في مباراة اليوم ليجمع 6 نقاط من مباراتين.

وينتظر دورتموند 6 مواجهات مقبلة، أمام برشلونة وشاختار دونيتسك وشتورم جراتس النمساوي على ملعبه، وأمام ريال مدريد ودينامو زغرب وبولونيا خارج ملعبه.

أما إنتر ميلان فاستطاع الفوز برباعية على حساب ريد ستار بلجراد.

سجل رباعية إنتر هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 11، وماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 59، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 72، ومهدي طارمي المرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي في الدقيقة 78.

وكان إنتر نجح في العودة بتعادل سلبي ثمين من ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي، قبل الفوز في مباراة اليوم.

أما ريد ستار بلجراد فسقط في مباراته الثانية بعد الخسارة في أول مباراة على ملعبه أمام بنفيكا البرتغالي 2-1.

ويتبقى لإنتر 6 مواجهات، بواقع 3 مباريات على ملعبه أمام لايبزيج الألماني وأرسنال الإنجليزي وموناكو الفرنسي، و3 خارج ملعبه أمام باير ليفركوزن الألماني، ويونج بويز السويسري، وسبارتا براج التشيكي.